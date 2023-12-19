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綠營批塭仔圳99%爽賣財團 新北市府「重劃階段何來賣地」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組公務人員傑出貢獻獎奪團體組獎項，由蔡英文總統頒獎，新北市府秘書長邱敬斌代表受獎。圖／新北市地政局提供
新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組公務人員傑出貢獻獎奪團體組獎項，由蔡英文總統頒獎，新北市府秘書長邱敬斌代表受獎。圖／新北市地政局提供

民進黨今批評國民黨總統候選人侯友宜主導「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地僅拿出1.8公頃，即不到1%土地蓋青年社宅，99%土地爽賣財團，犧牲年輕人。新北市府今回擊表示，塭仔圳重劃區內劃設社福設施用地，目前尚於重劃工程階段，何來所謂的賣地之說，根本是子虛烏有再度散布假消息，惡意抹黑市府。

民進黨發言人張志豪、新北市立委候選人何博文及不分區立委候選人王義川今表示，除了塭仔圳重劃區近400公頃土地僅拿出1.8公頃，即不到1%土地蓋青年社宅。侯友宜為了選總統，也和地方牛鬼蛇神及黑勢力稱兄道弟，如和亞太國際地產負責人違法吸金10億遭起訴的秦啟松及其他涉案人等厚友誼，批評侯友宜就是黑金、詐騙、貪腐。

新北市府回應，民進黨中央大動干戈針對市府持續為汙衊。塭仔圳的整體開發案已多次重申在塭仔圳重劃區內劃設社福設施用地，塭仔圳目前尚於重劃工程階段，何來所謂的賣地之說，根本是子虛烏有再度散布假消息，惡意抹黑市府。

不僅如此，民進黨提到秦啟松過去成立的公司營業項目，就包括都市更新及市地重劃，城鄉局遺憾今年5月24日就曾有多名民進黨議員拿出照片，宣稱透過都更案進行詐騙，含沙射影誤導民眾，當時已澄清表示所指人士不論是其公司或是本人，皆在新北市未有任何一件都更案，請不要未經查證就自行腦補。

地政局說，塭仔圳市地重劃開發案秉持不遺留任何一人為理念，奪下公務人員傑出貢獻獎團體組獎項並於上周獲蔡總統表揚，無奈民進黨充耳不聞，持續製造社會對立，從頭到尾都只有選舉操作，無視塭仔圳地主權益。

塭仔圳 民進黨

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