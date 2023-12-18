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YouBike小幫手招募 成效遭質疑

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市推動綠色運輸，將YouBike視為綠色交通最後一哩路，但目前仍有一車難求狀況，北市府與微笑單車公司稱要合作招募「里民小幫手」，但被議員陳怡君發現，12行政區僅6區有小幫手、共9人參與，計畫成效不彰。交通局回應，車輛調度人力會請廠商評估「就近服務」概念，增加招募誘因。

北市府統計，台北市YouBike2.0站數共1320站，車輛數1萬5047輛，車輛調度量能291人，平均1人負責5站調度。正因調度人力不足，北市府先前與微笑單車公司合作招募YouBike里民小幫手，時薪185元，負責騎乘機車處理解綁車調度作業，7月21日募集至10月底，僅9個人願意上工，12個行政區僅6區有里民小幫手，被質疑計畫成效不彰。

陳怡君擔心，市長蔣萬安YouBike「前30分鐘免費」明年將正式上路，根據2015年前30分鐘收費5元後，租借量減3成，預估明年恢復免費，原先3成租借量回流，無車可借狀況將更嚴重，未來新增至2000個站點，調度的人力該如何補足？她要求小幫手調度計畫應多宣傳、訓練、執行，建立一套標準的SOP。

交通局運管科長朱宸佐表示，里民小幫手是招募計畫非職稱，透過里辦招募社區熱心人士，後續會請廠商評估以「就近服務」概念，增加招募誘因，並與就業服務處合作，11月招募11人，正職和計時都有，廠商會持續參與12月就服處招募活動。另，也請廠商試辦大數據研究，可增進調度效率，明年擴大全市辦理。

交通局也表示，YouBike車輛數除5月增加1780輛，本月再增1500輛，全市見車率已由80%提升至90%，預計明年車輛數再增6000輛。

北市 YouBike 單車

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