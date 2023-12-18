冷颼颼 新北啟動街友、獨老低溫關懷

冷氣團來襲，北部低溫下探13度，新北市政府啟動全區低溫關懷行動，副市長朱惕之帶隊，到街頭慰問露宿的街友。新北市列冊街友有406人，疫情過後人數上升，女街友阿貞說，願意接受媒合工作或參加職訓，期望能重返社區。

天氣冷颼颼，街友處境格外難熬。新北市社會局長李美珍說，各區公所於災害應變中心發布低溫特報後，即全面啟動低溫關懷行動，社會局、新北市街友外展服務中心、區公所及夜訪志工隊等單位，於低溫期間每天上街關懷街友，提供外套、棉被、暖暖包及熱食等禦寒物資，並協助安置。

針對獨居老人方面，市府也動員區公所、志工及里長等，以電話慰問或到府關懷，提供禦寒保健資訊，也宣導居家用電、用火及使用熱水器安全，避免一氧化碳中毒等意外。

人安基金會新北平安站長張子文表示，疫情過後列冊街友數字上升，並非真的人數增多，而是過去他們隱身網咖、旅館，疫情讓他們無法再棲身這些場合，隱性變顯性，加上臨時工作機會變少，露宿街頭數字才增加。

張子文說，街友最需要的除了餐食、溫飽，最重要是棲身之處，有正常的居所，履歷才有地址，雇主也才敢用、願意用，回歸社會機會才能提高。