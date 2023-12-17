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北市YouBike里民小幫手才9人 交通局：11月增加11人

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報系資料照
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報系資料照

北市為推動綠運輸，將YouBike視為綠色交通的最後一哩路，目前仍有一車難求狀況。過去北市府與微笑單車公司稱要合作招募「里民小幫手」，議員陳怡君發現，12行政區僅6區有小幫手、共9人參與，計畫成效不彰。

北市交通局運管科長朱宸佐回應，無車可借主因是車輛不足，5月增加1780輛、12月增加1500輛，全市見車率由80%提升至90%，明年預計再增6000輛。

至於「里民小幫手」成效，朱說，里民小幫手是招募計畫非職稱，希望另闢管道招募就近里協助，透過里辦招募社區熱心人士，後續請廠商評估以「就近服務」概念，增加招募誘因，與就業服務處合作，11月招募11人，正職和計時都有，廠商會持續參與12月就服處招募活動。

朱宸佐表示，調度人員招募屬廠商工作項目，已請廠商積極招募人力，並參與就服處招募活動，多元管道招募；市府另已將大數據研究建議請廠商試辦，試辦後可增進調度效率，明年將擴大全市辦理。

北市府統計，台北市YouBike2.0站數共1320站，車輛數1萬5047輛，車輛調度量能291人，平均1人負責5站調度。陳怡君擔心，「前30分鐘免費」政策2024年正式上路，而2015年微笑單車調整為前30分鐘收費5元後，租借量減少30%，明年免費後，原先30%的市民回流後，無車可借的狀況將更嚴重，未來新增至2000個站點，調度的人力該如何補足？

陳怡君也提到，微笑單車公司與交通局合作招募YouBike里民小幫手，時薪185元，負責騎乘機車處理解綁車調度作業。7月21日募集至10月底，才9個人願意上工，12個行政區僅6區有里民小幫手，質疑計畫成效不彰。

陳怡君要求，對於YouBike調度，小幫手調度計畫應多加以宣傳、訓練、執行，建立一套標準的SOP，在人員確認後，也應如實做到確實的分區分工，以維護市民租借YouBike的權益。

北市 YouBike 單車

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