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物價上漲、刺激貸款意願 新北原民申貸額度最高至300萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市原民局2018年開辦原民創業及所營事業信用保證融資貸款。示意圖／新北原民局提供
新北市原民局2018年開辦原民創業及所營事業信用保證融資貸款。示意圖／新北原民局提供

新北市原民局2018年開辦原民創業及所營事業信用保證融資貸款，並提供1.5億額度，但近5年僅核貸560萬遭質疑成效不彰。新北原民信貸審議委員會6月召開會議，委員建議考量物價上漲、增加申貸意願，分別提高營運周轉、升級轉型申貸額度至200萬及300萬。原民局說，新制11月28日上路，歡迎業者申貸。

原民局自2018年起與財團法人中小企業信用保證基金、板信商業銀行合作，協助原民事業體擔保不足等問題，提供創業資金、營運周轉、升級轉型3種申貸資金用途，創業、周轉最高可貸100萬、升級轉型最高為200萬，信保基金融資額度可達1.5億，不過從2018年至今有10家申貸、5家核貸，近5年共核貸560萬。

不僅議員質疑成效不彰，新北原民信貸審議委員會6月召開會議時，委員也建議應考量物價上漲，調整申貸金額，增加申貸意願。最終市府研議後，決議調整營運周轉、升級轉型申貸額度分別調高100萬，至200萬及300萬，而創業資金則維持100萬不變；另外，市府補貼第一年5成利息也維持不變。

原民局說，新制已在11月28日上路，目前申貸額度還有約1.2億，資金充裕。雖然目前尚未有業者申貸，但已有申請過的業者來詢問，盼業者多加利用。

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