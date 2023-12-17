板橋中和交界服務41年功成身退 民族陸橋拆除完工

新北板橋民族路是連接板橋及中和的要道，平時車流量頗大，橫跨道路上方的民族陸橋在地服務41年，新北工務局今清晨完成拆除工作，讓中山路三段街景豁然開朗，該處也規畫未來人本交通配套。

新北養工處表示，民族陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由板橋區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長會勘取得共識後試辦封閉，在確定沒有具體反對意見後拆除；昨深夜11時起至今日上午6時順利完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行。

養工處提到，在陸橋拆除後，在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，民眾透過手機掃描，可連結上利用照片及文字編輯，紀錄陸橋的歷史的「橋誌」，雖然橋梁的實體已消失，但仍希望保留著陸橋與人們之間的記憶與情感。