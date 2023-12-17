強烈冷氣團來襲 新北啟動街友、獨老低溫關懷

強烈大陸冷氣團來襲，北部低溫下探13度，後續強烈大陸冷氣團19日接力抵台，低溫下探11度，新北市府16日啟動全區低溫關懷行動，昨晚由副市長朱惕之帶隊，前往街頭慰問露宿之街友。朱惕之表示，溫差變化劇烈，提醒街友與獨居長者務必落實防寒保暖，以平安度過寒冬。

新北市社會局表示，新北市各級單位及各區公所於災害應變中心發布低溫特報後，即全面啟動低溫關懷行動，社會局、新北市街友外展服務中心、各區公所及夜訪志工隊等單位，於低溫期間每日上街關懷街友，提供外套、棉被、暖暖包及熱食等禦寒物資，並主動協助安置，首日訪視70名街友，副市長朱惕之也於晚間慰問街友。

女性街友阿貞表示，近期獲得社會局主動安排醫生與護理師探望，身體和精神得到妥善照顧，狀況改善很多；低溫期間也都能看到政府單位主動關心跟發放物資，相當感恩，她也願意接受社工幫助媒合工作或參加職訓，期望重返社區。

針對獨居老人方面，市府也動員各區公所、志工及里長等，主動以電話慰問獨居老人或前往關懷，並提供各項禦寒保健資訊，同時也宣導居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免一氧化碳中毒等意外發生。