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強烈冷氣團來襲 新北啟動街友、獨老低溫關懷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長朱惕之昨晚率隊關懷街友，助他們度過冷冷的冬天。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之昨晚率隊關懷街友，助他們度過冷冷的冬天。圖／新北市社會局提供

強烈大陸冷氣團來襲，北部低溫下探13度，後續強烈大陸冷氣團19日接力抵台，低溫下探11度，新北市府16日啟動全區低溫關懷行動，昨晚由副市長朱惕之帶隊，前往街頭慰問露宿之街友。朱惕之表示，溫差變化劇烈，提醒街友與獨居長者務必落實防寒保暖，以平安度過寒冬。

新北市社會局表示，新北市各級單位及各區公所於災害應變中心發布低溫特報後，即全面啟動低溫關懷行動，社會局、新北市街友外展服務中心、各區公所及夜訪志工隊等單位，於低溫期間每日上街關懷街友，提供外套、棉被、暖暖包及熱食等禦寒物資，並主動協助安置，首日訪視70名街友，副市長朱惕之也於晚間慰問街友。

女性街友阿貞表示，近期獲得社會局主動安排醫生與護理師探望，身體和精神得到妥善照顧，狀況改善很多；低溫期間也都能看到政府單位主動關心跟發放物資，相當感恩，她也願意接受社工幫助媒合工作或參加職訓，期望重返社區。

針對獨居老人方面，市府也動員各區公所、志工及里長等，主動以電話慰問獨居老人或前往關懷，並提供各項禦寒保健資訊，同時也宣導居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免一氧化碳中毒等意外發生。

社會局長李美珍表示，低溫期間往往是街友、獨居長者等弱勢群體最需要關注的時刻，社會局超前佈署，在冷氣團到來前，街友外展服務中心及各區志工隊已提前提供街友禦寒物資並勸導安置；各區公所也透過電子看板、臉書等網路社群發送低溫關懷及防寒文宣，並呼籲民眾如有發現街友，可撥打1999通報街友外展服務中心提供專人協助。

新北市副市長朱惕之昨晚率隊關懷街友，助他們度過冬天。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之昨晚率隊關懷街友，助他們度過冬天。圖／新北市社會局提供

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