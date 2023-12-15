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故宮增設電梯 山限區解編過關

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
國立故宮博物院擬在北部院區靠西南角設置無障礙電梯系統，因位在山限區引起附近居民反對。故宮縮小解編面積，北市都委會昨拍板通過。圖／聯合報系資料照片
國立故宮博物院擬在北部院區靠西南角設置無障礙電梯系統，因位在山限區引起附近居民反對。故宮縮小解編面積，北市都委會昨拍板通過。圖／聯合報系資料照片

國立故宮博物院擬在北部院區靠西南角設置無障礙電梯系統，整合周邊相關人車動線，與捷運環狀線Y28站共構；因地點位在山坡地開發建築管制區，故宮申請解編山限區面積，引起附近居民反對，憂心日後造成坡地安全疑慮。北市都委會同意解編山限區，但要求故宮盡量縮小施工範圍。

故宮規畫將圖書文獻大樓整建為第二展館，遊客利用現有無障礙設施參觀園區，須經由無障礙坡道至正館地下室按服務鈴，才能到達一樓門廳，而穿越車道才能抵達第二展覽館。因此配合故宮的中程發展計畫，擬新設無障礙空間，改善旅客參觀動線，並連通捷運環狀線Y28站及未來第二展館。

但工程預定地部分坡度大於30%，依法不得開挖建築，故宮以都計法第27條「配合中央興建重大設施」的除外條款，申請調整山限區範圍。都委會2度由專案小組現勘，故宮提證明確認邊坡安全性，都委會昨再審議。

故宮表示，未來山限區解編面積從1萬4746平方公尺縮減至2655平方公尺，將定期定點監測，並在故宮官網揭露。居民在會中仍持反對立場，他們說，故宮電梯建在大於30度的邊坡，開挖恐震動山坡內部，易導致山崩或地層下陷。

有都計委員認為，故宮今山限區解編範圍大幅減少，已展現誠意，在兼顧動線和無障礙的情況下准予通過。都委會主席李四川也呼應居民要求，請故宮研擬再縮小施工面積，未來在都市設計審查時討論。

國立故宮博物院 捷運環狀線 建築

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