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大直民宅案東側南側劃定公辦都更 北市都委會通過

中央社／ 台北14日電

大直傾斜民宅東、南側鄰地均達公辦都更意願門檻，北市都委會今天通過劃定更新地區案，共244戶。更新處表示，此舉完成都更前置作業里程碑，將協助住戶完成公辦都更。

台北市都市計畫委員會下午召開會議，審議通過「劃定中山區北安段一小段等土地為更新地區及訂定都市更新計畫」，即基泰大直鄰損案周邊區域都更案。

台北市都市更新處新聞資料指出，為協助基泰大直鄰損案辦理都市更新，已於9月27日針對傾斜25戶範圍劃定更新地區，但有意參與公辦都更住戶占30.77%，未達辦理公辦都更門檻。

至於基泰大直鄰損案附近東側及南側街廓，更新處表示，各有108戶、136戶，多數無電梯、停車位，且屋齡超過30年，為改善整體居住環境，主動劃定更新地區及訂定都市更新計畫，以利周邊都更推動。

更新處指出，經劃定大直傾斜民宅東及南側街廓更新地區及訂定都更計畫，並辦理公開展覽，今天提至都委會審議，委員針對實際建築規劃、道路用地變更、權利分配等民眾意見，建議納入後續都市更新事業及權利變換計畫階段。

更新處表示，都委會意見將作為後續都更計畫指導，會從土地使用、交通系統、公共設施及防救災規劃等面向，引導周邊社區再發展，提升整體生活品質。

更新處指出，10月間調查大直傾斜民宅東側及南側鄰地意願，比例分別超過85%、90%，皆達公辦都更意願門檻，預計明年第1季辦理模擬選配意願調查作業，且會持續與地方討論，秉持公開透明精神與住戶溝通，協助居民打造美好家園。

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