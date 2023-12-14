雙溪人組愛心會寒冬送暖 號召小朋友當志工助弱勢

一群由雙溪在地人及國中校友所組成的詠愛雙溪弱勢愛心會，已經連續六年在年末時寒冬送暖，今（14）日舉行捐贈儀式，雙溪區區長林銚傑也回贈感謝狀表示感謝，愛心會這次還募集兩位雙溪國小小志工一起做公益，希望將愛的種子向下扎根。

詠愛雙溪弱勢愛心會是由一群雙溪在地人及國中校友所組成，自107年成立以來，年年回關懷弱勢、回饋鄉里帶了禦寒物資還有生活必需品，送愛到雙溪，今年度共計有133戶家庭受惠。

雙溪區區長林銚傑表示，非常感謝詠愛雙溪弱勢愛心會年年發揮愛心，善盡社會責任，以實際行動，表達對弱勢族群的關懷，讓寒冷的冬天注入暖暖的氣氛。

在發放過程中，還有兩位個頭嬌小的雙溪國小一年級學生，愛心會希望透過小小志工，將愛的種子向下扎根，且付出自己的愛心不限年紀，不限形式，只要盡自己一點心力，就能幫助到社會上需要幫助的人。