議會三讀通過！新北歲出統刪6.25億 綠黨團盼樽節開支

新北市議會審議113年度總預算最後一天，審議期間動議單上千張創紀錄，三黨團昨協商達初步共識，藍營今仍甲級動員，綠營為釋出善意，並未甲動。民進黨團總召鄭宇恩表示，這半年經歷很多委屈跟抗爭，但不希望因監督跟質詢，影響到市民，才會達到共識，希望大家覆議樽節開支。最後歲出統刪6.25億元，三讀通過。

議會今三讀通過總預算，單位總預算歲出原列2131.10億元，較112年度增加155.32億元，歲入歲出差短136億元，經三黨黨團協商統刪6.25億元，含新聞局運用各式媒體辦理政策宣導相關經費100萬元，刪減後歲出2124億元。

鄭宇恩表示，為了提升市府施政品質，議員在審查過程中提出附帶決議，整個議會期間，這半年他們經歷很多委屈跟抗爭，新北市施政成績也反映到民調成績，不甚理想，中間還有市府人員不出席會勘、新聞稿濫發批評議員，期間，府會關係是歷年來最差。

鄭宇恩說，雖然預算審查期間強力監督跟質詢，但不希望議事會因為這樣，造成相當程度影響到人民，因此跟國民黨團、無黨做適度協商，113年度總預算光中央補助就增加155.32億，包含少子女化教育34.04億、教育人員薪資補貼16.46億、行政院TPASS 1200月票部分13.3億、公車捷運票價補貼11.52億、捷運工程32.38億及長照2.0補助有22.66億。

鄭宇恩說，可以理解明年有更多事情要做，也認可財政局在執行財政紀律、其他局處編列預算，希望議長跟議會同仁可覆議樽節開支，含一筆新聞局刪100萬元，作為這次新聞局、各局處用新聞稿修理部分，做適當監督跟反應，至於市府應核撥該給議員的權力跟義務，請局長、副市長給承諾。而明年部分還有附屬單位預算，會趁這幾個月會去檢視品質，作為明年審議的基礎。

新北市副市長朱惕之表示，會依照相關規定辦理，會勘也一定會做好；至於議員爭取地方相關建設，他說，當然都依照共同為地方做好事情的方向辦理。