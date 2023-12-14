快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議會三讀通過！新北歲出統刪6.25億 綠黨團盼樽節開支

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議會今三讀通過113年度總預算。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今三讀通過113年度總預算。記者張曼蘋／攝影

新北市議會審議113年度總預算最後一天，審議期間動議單上千張創紀錄，三黨團昨協商達初步共識，藍營今仍甲級動員，綠營為釋出善意，並未甲動。民進黨團總召鄭宇恩表示，這半年經歷很多委屈跟抗爭，但不希望因監督跟質詢，影響到市民，才會達到共識，希望大家覆議樽節開支。最後歲出統刪6.25億元，三讀通過。

議會今三讀通過總預算，單位總預算歲出原列2131.10億元，較112年度增加155.32億元，歲入歲出差短136億元，經三黨黨團協商統刪6.25億元，含新聞局運用各式媒體辦理政策宣導相關經費100萬元，刪減後歲出2124億元。

鄭宇恩表示，為了提升市府施政品質，議員在審查過程中提出附帶決議，整個議會期間，這半年他們經歷很多委屈跟抗爭，新北市施政成績也反映到民調成績，不甚理想，中間還有市府人員不出席會勘、新聞稿濫發批評議員，期間，府會關係是歷年來最差。

鄭宇恩說，雖然預算審查期間強力監督跟質詢，但不希望議事會因為這樣，造成相當程度影響到人民，因此跟國民黨團、無黨做適度協商，113年度總預算光中央補助就增加155.32億，包含少子女化教育34.04億、教育人員薪資補貼16.46億、行政院TPASS 1200月票部分13.3億、公車捷運票價補貼11.52億、捷運工程32.38億及長照2.0補助有22.66億。

鄭宇恩說，可以理解明年有更多事情要做，也認可財政局在執行財政紀律、其他局處編列預算，希望議長跟議會同仁可覆議樽節開支，含一筆新聞局刪100萬元，作為這次新聞局、各局處用新聞稿修理部分，做適當監督跟反應，至於市府應核撥該給議員的權力跟義務，請局長、副市長給承諾。而明年部分還有附屬單位預算，會趁這幾個月會去檢視品質，作為明年審議的基礎。

新北市副市長朱惕之表示，會依照相關規定辦理，會勘也一定會做好；至於議員爭取地方相關建設，他說，當然都依照共同為地方做好事情的方向辦理。

新北市議長蔣根煌表示，希望未來各局處在發布新聞稿上，不要跟民代造成對立，也拜託各位局長。

新北市議會今三讀通過113年度總預算，鄭宇恩要求副市長朱惕之承諾要給該給議員的權力跟義務。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今三讀通過113年度總預算，鄭宇恩要求副市長朱惕之承諾要給該給議員的權力跟義務。記者張曼蘋／攝影
新北市議長蔣根煌要求，未來各局處在發布新聞稿上，不要跟民代造成對立。記者張曼蘋／攝影
新北市議長蔣根煌要求，未來各局處在發布新聞稿上，不要跟民代造成對立。記者張曼蘋／攝影

議員 新北 蔣根煌

延伸閱讀

新北單位預算明可望三讀 預計統刪6.25億、基金明年審

新北噪音科技執法明年再增9處 議員盼擴大攔查補不足

新北預算審查 藍綠持續交鋒

淡水福德公幼114學年裁撤 議員呼籲配套規劃

相關新聞

全國首創！北市試辦托嬰中心延長至晚上10點 每月僅需1萬元

為打造友善育兒環境，北市社會局將在大安區懷中社區公共托育家園試辦「十時好神托家園」，延長托嬰時間至晚上10點，是全國首創...

議會三讀通過！新北歲出統刪6.25億 綠黨團盼樽節開支

新北市議會審議113年度總預算最後一天，審議期間動議單上千張創紀錄，三黨團昨協商達初步共識，藍營今仍甲級動員，綠營為釋出...

國父紀念館周邊建物限高終於解禁 居民：感受難以言喻

台北市定古蹟國父紀念館周邊建物限高60公尺，都更推動不易，不少居民頻訴求盼解禁高度限制，台北市都市計畫委員會10月開會，...

板橋民族陸橋試辦封閉逾半年終拆除 周圍路段明起夜間封路

新北板橋民族路是連接板橋及中和的要道，平時車流量頗大，今年中試辦封閉，試圖拆除，不過地方仍有不同意見，因此直到最近才定案...

康寧大學旁路口如「虎口」 議員批北市府無解方

台北市內湖區康寧路3段75巷康寧大學學生通學的必經之道，因路口有下坡，車速快，壓縮到反應距離，110年至112年9月有報...

陶藝家遭貨櫃車輾斃 陶博館展出21朵永不凋謝的花追憶

陶藝家陳子雲去年六月在新北市汐止區遭貨櫃車輾斃，後座死者是新秀陶藝家陳子雲，藝人黃子佼也在臉書發文「很慶幸曾經為妳做過訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。