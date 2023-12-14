新北淡古主打超Q「屁屁龍」市集、派對不斷電迎龍年

新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動，包括恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對，這次主打被窗戶卡住的藝術裝置「屁屁龍」，試營運期間已吸引不少人潮，且活動期間傍晚5點至9點點燈，日、夜都有不同的驚喜。

淡古館長黃麗鈴說，光映淡水第一年推出以「屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿」打響名號，第二年以「喵屁卡關」受到貓奴歡迎。今年主題延續以往的幽默風格，同時結合史實及生肖年，推出「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年。

淡水古蹟博物館指出，活動將於12月16日至2月25日於淡水海關碼頭舉辦，分為三大主題恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對。首波恐龍出沒之夜將在本周六開跑，主打藝術裝置「屁屁龍」，Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍則在洋樓上演搶蛋戲碼，試營運期間已造成轟動，拍照人龍不斷；還有翼龍、櫛龍和雷龍等恐龍出沒淡水河岸邊，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事。

而12月23至12月24日「恐龍音樂市集」，將安排歌手、管弦樂團演出及知名美食攤商進駐；12月30日至明年1月1日「恐龍星光派對」邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶等歌手陪大家欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」一起迎接2024年。