新北淡古主打超Q「屁屁龍」市集、派對不斷電迎龍年
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動，包括恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對，這次主打被窗戶卡住的藝術裝置「屁屁龍」，試營運期間已吸引不少人潮，且活動期間傍晚5點至9點點燈，日、夜都有不同的驚喜。
淡古館長黃麗鈴說，光映淡水第一年推出以「屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿」打響名號，第二年以「喵屁卡關」受到貓奴歡迎。今年主題延續以往的幽默風格，同時結合史實及生肖年，推出「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年。
淡水古蹟博物館指出，活動將於12月16日至2月25日於淡水海關碼頭舉辦，分為三大主題恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對。首波恐龍出沒之夜將在本周六開跑，主打藝術裝置「屁屁龍」，Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍則在洋樓上演搶蛋戲碼，試營運期間已造成轟動，拍照人龍不斷；還有翼龍、櫛龍和雷龍等恐龍出沒淡水河岸邊，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事。
而12月23至12月24日「恐龍音樂市集」，將安排歌手、管弦樂團演出及知名美食攤商進駐；12月30日至明年1月1日「恐龍星光派對」邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶等歌手陪大家欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」一起迎接2024年。
另外，12月16日起至12月31日跨縣市「四大恐龍聯合放閃」線上活動，只要在淡水古蹟博物館「屁屁龍」、新北歡樂耶誕城「馬卡龍」、國立自然科學博物館「太空龍」或國立台灣博物館「古感龍」任一恐龍合影並在淡古粉專完成任務，就有機會獲得恐龍相關熱門商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言