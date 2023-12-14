快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

新北淡古主打超Q「屁屁龍」市集、派對不斷電迎龍年

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動，包括恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對，這次主打被窗戶卡住的藝術裝置「屁屁龍」，試營運期間已吸引不少人潮，且活動期間傍晚5點至9點點燈，日、夜都有不同的驚喜。

淡古館長黃麗鈴說，光映淡水第一年推出以「屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿」打響名號，第二年以「喵屁卡關」受到貓奴歡迎。今年主題延續以往的幽默風格，同時結合史實及生肖年，推出「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年。

淡水古蹟博物館指出，活動將於12月16日至2月25日於淡水海關碼頭舉辦，分為三大主題恐龍出沒之夜、恐龍音樂市集及恐龍星光派對。首波恐龍出沒之夜將在本周六開跑，主打藝術裝置「屁屁龍」，Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍則在洋樓上演搶蛋戲碼，試營運期間已造成轟動，拍照人龍不斷；還有翼龍、櫛龍和雷龍等恐龍出沒淡水河岸邊，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事。

而12月23至12月24日「恐龍音樂市集」，將安排歌手、管弦樂團演出及知名美食攤商進駐；12月30日至明年1月1日「恐龍星光派對」邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶等歌手陪大家欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」一起迎接2024年。

另外，12月16日起至12月31日跨縣市「四大恐龍聯合放閃」線上活動，只要在淡水古蹟博物館「屁屁龍」、新北歡樂耶誕城「馬卡龍」、國立自然科學博物館「太空龍」或國立台灣博物館「古感龍」任一恐龍合影並在淡古粉專完成任務，就有機會獲得恐龍相關熱門商品。

新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」，今年推出Ｑ版恐龍從12月16日至明年2月25日舉辦3大主題活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館今年推出Ｑ版恐龍迎龍年。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物館今年推出Ｑ版恐龍迎龍年。記者劉懿萱／攝影

恐龍 古蹟博物館 淡水河

延伸閱讀

影／馬偕護理系男大生騎機車 淡水0減速撞工程車慘死

淡水金色水岸耶誕光雕展 16日帶民眾進入童話世界

新北連續13年獲中央評特優 續改善無障礙生活環境

閃耀新北圈起1314跨河煙火 全台首發煙火、唯一跨河盛宴、非看不可獨家藝人，盡在新北！

相關新聞

康寧大學旁路口如「虎口」 議員批北市府無解方

台北市內湖區康寧路3段75巷康寧大學學生通學的必經之道，因路口有下坡，車速快，壓縮到反應距離，110年至112年9月有報...

陶藝家遭貨櫃車輾斃 陶博館展出21朵永不凋謝的花追憶

陶藝家陳子雲去年六月在新北市汐止區遭貨櫃車輾斃，後座死者是新秀陶藝家陳子雲，藝人黃子佼也在臉書發文「很慶幸曾經為妳做過訪...

永和得和段都更代拆公調落幕 農曆年前進行拆除工作

永和區得和段961地號等36筆土地都市更新案，2022年10月發布實施時仍有4戶未同意都更，期間實施者協調12次未果，今...

頂樓既存違建未裝住警器 北市規劃專案優先查報

台北市建管處今天表示，經統計全市頂樓既存違建，使用年限已超過30年，為確保市民安全，將成立專案優先執行查報未加裝住宅用火...

內湖交通沒救？蔣萬安：沒柯文哲聰明但比他勤於溝通

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於民眾黨總統候選人柯文哲近日再指台北市內湖交通「沒救了」，蔣萬安說...

淡水金色水岸耶誕光雕展 16日帶民眾進入童話世界

耶誕節即將到來，新北高灘處每年於淡水金色水岸公園布置耶誕樹燈飾，吸引不少民眾，今年使用7萬多顆色彩繽紛LED燈飾點綴淡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。