高嘉瑜、何孟樺會勘 增設交通號誌減少交通事故

民進黨立委高嘉瑜、市議員何孟樺上午會同中華電信、台北市府交通局交工處、工務局新工處、公園處代表及當地里長，會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。

原交工處預計設置交通號誌於社區一側的開放空間，但多次會勘都遭到社區管委會反對，導致增設交通號誌、無障礙坡道都協商無果。今年5月，市長與里長有約座談會上，康寧里里長提案盼市府協助解決，蔣萬安市長承諾會積極與社區溝通，甚至說若溝通無果會親自處理，但半年過去了也不見成效。高嘉瑜、何孟樺表示，此案不僅攸關周遭居民用路安全，更涉及康寧大學學生的通學環境品質，問題顯而易見。在她們的團隊積極處理、持續溝通下，終於與交工處、里長想出設置交通號誌而不損害社區權益的位置，中華電信也同意拆除24弄路口通道圍牆，維護交通安全。 內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影 民進黨立委高嘉瑜（右二）、市議員何孟樺（右三）上午會同中華電信、台北市府交通局交工處、工務局新工處、公園處代表及當地里長，會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影 內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，交通事故逐年上升，里長想出設置交通號誌而不損害社區權益的位置，中華電信也同意拆除24弄路口通道圍牆，維護交通安全。記者林俊良／攝影