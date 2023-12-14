快訊

大選前30天！路透：國民黨副主席夏立言突訪中國

遙不可及的1.5℃：COP28決議未來停用化石燃料，夠阻止暖化嗎？

國中生畫「帝王條款」獲獎被出征！母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫

高嘉瑜、何孟樺會勘 增設交通號誌減少交通事故

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
民進黨立委高嘉瑜上午會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，解決當地里長反應交通號誌設置問題，她表示蔣萬安不做的高嘉瑜來做。記者林俊良／攝影
民進黨立委高嘉瑜上午會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，解決當地里長反應交通號誌設置問題，她表示蔣萬安不做的高嘉瑜來做。記者林俊良／攝影

民進黨立委高嘉瑜、市議員何孟樺上午會同中華電信、台北市府交通局交工處、工務局新工處、公園處代表及當地里長，會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。

原交工處預計設置交通號誌於社區一側的開放空間，但多次會勘都遭到社區管委會反對，導致增設交通號誌、無障礙坡道都協商無果。今年5月，市長與里長有約座談會上，康寧里里長提案盼市府協助解決，蔣萬安市長承諾會積極與社區溝通，甚至說若溝通無果會親自處理，但半年過去了也不見成效。高嘉瑜、何孟樺表示，此案不僅攸關周遭居民用路安全，更涉及康寧大學學生的通學環境品質，問題顯而易見。在她們的團隊積極處理、持續溝通下，終於與交工處、里長想出設置交通號誌而不損害社區權益的位置，中華電信也同意拆除24弄路口通道圍牆，維護交通安全。

內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影
內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影
民進黨立委高嘉瑜（右二）、市議員何孟樺（右三）上午會同中華電信、台北市府交通局交工處、工務局新工處、公園處代表及當地里長，會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影
民進黨立委高嘉瑜（右二）、市議員何孟樺（右三）上午會同中華電信、台北市府交通局交工處、工務局新工處、公園處代表及當地里長，會勘內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，此處為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，根據警局提供事故資料，110年至112年內共有14件事故，且有逐年上升之勢。記者林俊良／攝影
內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，交通事故逐年上升，里長想出設置交通號誌而不損害社區權益的位置，中華電信也同意拆除24弄路口通道圍牆，維護交通安全。記者林俊良／攝影
內湖區康寧路三段75巷與康寧路三段75巷24弄交叉路口，為當地居民與康寧大學學生通學的必經之道，交通事故逐年上升，里長想出設置交通號誌而不損害社區權益的位置，中華電信也同意拆除24弄路口通道圍牆，維護交通安全。記者林俊良／攝影

康寧大學 高嘉瑜

延伸閱讀

吳欣岱文宣同框賴清德 高嘉瑜嗆：混淆視聽

柯文哲再稱「內湖交通沒救」高嘉瑜：他最沒資格談

林秉樞爆打高嘉瑜不能易科罰金 聲明異議被駁原因曝光

高嘉瑜分析藍白合：柯文哲自己也不知道在幹什麼

相關新聞

內湖交通沒救？蔣萬安：沒柯文哲聰明但比他勤於溝通

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於民眾黨總統候選人柯文哲近日再指台北市內湖交通「沒救了」，蔣萬安說...

新北「通學巷2.0」 3時段車輛禁入

「行人地獄」引發討論後，國中小校園周邊通學環境也引起重視。新北4年來結合科技執法、限制通學巷在特定時段禁止車輛進入等作法...

頂樓既存違建未裝住警器 北市規劃專案優先查報

台北市建管處今天表示，經統計全市頂樓既存違建，使用年限已超過30年，為確保市民安全，將成立專案優先執行查報未加裝住宅用火...

淡水金色水岸耶誕光雕展 16日帶民眾進入童話世界

耶誕節即將到來，新北高灘處每年於淡水金色水岸公園布置耶誕樹燈飾，吸引不少民眾，今年使用7萬多顆色彩繽紛LED燈飾點綴淡水...

新北連續13年獲中央評特優 續改善無障礙生活環境

高齡化社會來臨，再加上身障者人權日漸受重視，無處不在無障礙通行勢在必行，新北工務局近年續辦公共建築物無障礙設施改善評選，...

中低收戶幼兒就學 新北明年補貼713萬

教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。