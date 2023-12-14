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淡水金色水岸耶誕光雕展 16日帶民眾進入童話世界

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，7萬顆LED燈泡點綴於身形百變的行道樹上，宛如一顆顆檸檬黃、玫瑰金和香檳金色的糖果。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，7萬顆LED燈泡點綴於身形百變的行道樹上，宛如一顆顆檸檬黃、玫瑰金和香檳金色的糖果。圖／新北高灘處提供

耶誕節即將到來，新北高灘處每年於淡水金色水岸公園布置耶誕樹燈飾，吸引不少民眾，今年使用7萬多顆色彩繽紛LED燈飾點綴淡水古鎮，民眾除能體驗異國風情外，更可同時感受滿滿的耶誕氣氛，燈光秀將於16日開始與大家見面。

新北高灘處說明，今年金色水岸光雕從大草坪就可先看到熱氣球燈飾和方塊椅燈飾，營造出童話氛圍，帶領遊客乘坐熱氣球展開奇幻旅程。穿過熱氣球就可看到主燈「旋轉彩帶耶誕樹」，粉色彩帶燈串向上延伸，形塑出2層樓高的耶誕樹，搭配周圍的耶誕禮盒燈飾和小耶誕樹燈飾，一次將耶誕樹及燈飾匡入，成最適合打卡點。

耶誕樹旁以打卡行銷為構想，勾勒一座相框燈飾和一座拱門燈飾，相框燈飾以耶誕裝飾和碎燈鋪滿其中；拱門燈飾則以童年回憶「金柑糖」為意象打造，糖果旋轉錯位的視覺感，迎接遊客進入耶誕國度。

高灘處長張修銘指出，觀光署統計今年全台最受歡迎老街排名全國第三名就是淡水金色水岸，期望藉由金色水岸光環境營造，提升淡水古城夜間景觀風貌，今年不同以往，以「糖果＆歡樂」為設計構想，結合金色水岸步道沿線景觀，打造甜蜜又歡樂的水岸新風貌。

張修銘提到，沿金色水岸步行至淡水三期客船碼頭，長約800公尺的街道以7萬多顆LED燈泡點綴於身形百變的行道樹上，有檸檬黃、玫瑰金和香檳金色，宛如一顆顆糖果讓人垂手可得，光環境營造讓整條淡水老街充滿甜蜜的耶誕氣息。

高灘處補充，金色水岸耶誕光雕展期自今年12月16日起至明年1月21日止，每日亮燈時間為晚上5時30分至10時30分，限時37天。

淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，浪漫又俏皮的相框燈飾，以應景的耶誕裝飾及碎燈布置，猶如水晶。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，浪漫又俏皮的相框燈飾，以應景的耶誕裝飾及碎燈布置，猶如水晶。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，以童年回憶「金柑糖」為構想打造的糖果拱門，帶遊客進入耶誕的甜蜜世界。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，以童年回憶「金柑糖」為構想打造的糖果拱門，帶遊客進入耶誕的甜蜜世界。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，粉色彩帶向上延伸，形塑出2層樓高的耶誕樹，彷彿耶誕禮盒施放出的彩帶魔法。圖／新北高灘處提供
淡水金色水岸耶誕光雕展16日開跑，粉色彩帶向上延伸，形塑出2層樓高的耶誕樹，彷彿耶誕禮盒施放出的彩帶魔法。圖／新北高灘處提供

燈飾 金色水岸 淡水

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