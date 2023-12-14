全台跨年最早煙火 新北搶先看

跨年當天最早施放的新北市跨河煙火，活動將從12月31日當天下午3時登場。新北副市長劉和然說，跨河煙火邁入第3年，今年結合光束營造淡江大橋，融入明年龍年意象，於當晚8時24分施放煙火，精采可期。

劉和然昨為跨河煙火暖身宣傳，他說，今年煙火總發數超越前兩年，結合光束效果，營造淡江大橋完工樣態，讓民眾搶先看，配合明年龍年意象及淡水阿給、九份紅燈籠造型煙火，於當晚8點24分施放，迎接2024年到來。

市府指出，12月31日下午3時起，在淡水海關碼頭、漁人碼頭及八里左岸，規畫恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區，安排互動演出、美食胖卡、體驗市集，再搭配淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，可順遊淡水、八里，晚間賞煙火。

主活動區是淡水漁人碼頭，當日下午3時將有市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車等，4時由藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵登場，還有台語金曲歌王許富凱、歌手溫嵐、趙詠華、鄭怡及男團U：NUS、B.T.O.D、馬念先、林俊逸、板凳樂團等，嗨唱一整晚。除重頭戲焰火表演，新北市立淡水古蹟博物館也從12月16日起以「光映淡水」系列活動打頭陣，在海關碼頭設有主題裝置藝術、音樂市集、樂團演出。

至於煙火最佳觀賞點，市府指出，淡水河口沿岸兩側都可欣賞，淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線，八里則從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭都能看到煙火。