新北噪音科技執法明年再增9處 議員盼擴大攔查補不足

新北市聲音照相科技執法取締噪音目前有170處，預計明年將再增9處，不過新北市議員鄭宇恩指出，科技執法增加，但受限設備需要的環境條件因素，噪音車擾民問題改善成效有限，除盤點科技執法應優先設置的地點，持續爭取預算增設外，她認為應該擴大移動式科技執法彌補現有設施的不足，減少噪音民怨。新北市環保局表示，將持續檢討科技執法點位，並在地形環境限制地點，設置移動式監視器，全力嚇阻。

新北市目前在噪音熱點有170處科技執法，統計今年截至11月止，新北市透過科技執法設備共計裁處3009件。

鄭宇恩指出，新北市環保局環境及交通噪音監測計畫，除運輸系統如捷運噪音監測，主要就是噪音車路邊攔查作業和噪音車輛通知到檢作業，目前環保局編列329萬5000元，對比今年預算沒有增加，反而環保局針對噪音管制法的罰金罰鍰件數估計數量自今年6666件明年增加至7030件，預算沒增加讓人擔心難以再有突破性的成效。

鄭宇恩表示，環保局統計顯示，噪音問題為新北市2022年公害陳情之首，占總案件數比例達56.99%。民眾都很盼望能有更多科技執法投入，明年中央補助款294萬及市款126萬用於購置聲音照相、以及100萬用於購置噪音計，預計將再投入9組科技執法設備。但科技執法卻受到環境限制，包含上下坡、隧道內等環境限制，也形同噪音取締的死角。

鄭宇恩指出，環保局應雙管齊下，評估加強辦理噪音車路邊攔查作業的場次，並盤點應優先設置的地點，除持續爭取預算來增設科技執法設施之外，也透過移動式科技執法設備來加強噪音車的取締，盼能有效遏止噪音車擾民的情況，還給市民一個安寧的居住環境。

環保局表示，每年度都會滾動式檢討噪音科技執法設置點位，明年度也將調整或增設淡水等區科技執法設備位置，並增設告示牌，以取締噪音車輛，9處詳細地點，會再根據熱點分析，與環境是否適合評估設置。

環保局指出，科技執法設備可能因地形等因素，如上下坡、隧道等環境限制無法設置，對於限制地點，環保局將設置移動式監視器，並審視有疑似超標車輛後，主動通知車主到檢，未檢驗通過則依法開罰，希望透過不斷通知違規車主到檢未過即開罰，達到嚇阻飆車功效。