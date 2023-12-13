法鬥獨留車內熱衰竭逝 動保處開罰：法鬥緊張易猝死

台北市動物保護處在今年8月接獲法國鬥牛犬遭關在車內案件，隨即派員會同警方抵達現場，但犬隻已無生命跡象，經解剖死因研判為熱衰竭，動保處表示，飼主將寵物獨留車內已違法，可處2千元以上，1萬元以下罰鍰，若不幸造成死亡，則處1萬5千元到7萬5千元罰鍰。

動保處表示，經過調查，犬隻飼主稱當天凌晨因為和家人爭吵，一氣之下帶著犬隻於車內休息，當時車內一直有開著空調，然而，飼主途中身體不適，打算先回家服藥後再回到車上，卻於回家時服藥後不慎睡著，中午醒來時就得知犬隻逝世的消息，車輛早已停止發動。

經過解剖檢驗，動保處指出，該犬隻體型肥胖且有老化特徵，整體臟器有不同程度充血，死因研判為熱衰竭，當天雖然是陰雨天，但是8月夏季仍高溫，抵達現場時室外溫度約攝氏30度，車內溫度僅比室外高1、2度，而法國鬥牛犬又屬於容易熱衰竭的犬種，處於緊張的情形下，易發生猝死。

動保處提醒，無論天氣好壞，飼主切勿將寵物獨留於車內，民眾如有發現犬隻獨留於車內，請於現場盡速撥打1959動物保護專線，動保處會盡速派員至現場處理。