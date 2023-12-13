碧潭堰復育引來釣客 明年封溪

新北新店的碧潭風景區是地方名勝，近期碧潭堰完工成新亮點，也成功復育生態，卻引來眾多釣客，為避免生態被破壞，新北水利局將在附近「封溪護漁」，明年起禁止垂釣，也研議提高檢舉獎勵金，要將新店溪流域封溪護漁範圍擴大，提升生態復育能量。

新店溪過去有段時間水質混濁，魚類減少，加上建造舊碧潭堰後，魚類無法洄游，影響生態；新碧潭堰融入生態魚道，成功復育生態，魚蝦蟹「成群結隊」現蹤，也吸引大批釣客捕捉，居民憂心造成另一種生態浩劫。

新北水利局專門委員黃茂松說，為守護復育成果，規畫在碧潭堰周圍魚群易接近的水域要封溪護漁，範圍為碧潭堰上游50公尺、下游100公尺範圍內不許垂釣，違者將依法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；更不能網魚、電魚、毒魚、炸魚等，否則還有刑事責任。

黃茂松指出，月初已在當地開說明會，明年就啟動封溪護漁程序，除提報各界意見及資料給公所，也會有半年預告期，接著就會實施，上路時間落在明年年中左右，屆時違法就會取締。

市議員劉哲彰認為，不只有碧潭堰周圍，新店溪多點都該封溪護漁，但超過下游100公尺範圍應適度開放垂釣，釣客們自然會成為當地「巡溪員」，保護當地生態，也要避免不肖業者或民眾大量捕撈，衝擊生態，也建議要提高取締違規的獎勵金，由原本2000元提高至5000元，增加取締誘因。

新北農業局也說，正研議評估修正檢舉獎金規定；新北目前有62條溪流實施封溪護漁，新店溪目前正由新店區公所提報生態調查計畫，後續將依「新北市封溪護漁水產資源管理要點」辦理封溪護漁措施。

新店區公所經建課長楊景超說明，已在規畫生態調查，預計明年送計畫至農業局，也將討論除碧潭堰，是否還有其他要納入禁釣區域。