碧潭堰生態復育吸釣客 明年封溪護漁並研議提高檢舉金

新北新店的碧潭風景區是名勝景點，近期碧潭堰完工成新亮點，也成功復育生態，卻也引來眾多釣客，為避免生態被破壞，新北將在周圍「封溪護漁」，禁止垂釣，相關程序明年開跑；另外市府公所也研議提高檢舉獎勵金，並將新店溪流域封溪護漁範圍擴大，盼生態復育能持續。

新店溪過去有很長一段時間水質混濁，魚類減少，再加上建造起舊碧潭堰後，魚類無法洄游，影響生態；新碧潭堰融入生態魚道，方便魚群迴游，成功復育生態，魚蝦蟹等「成群結隊」現身，也吸引大批釣客捕捉，居民憂心造成另一種生態浩劫。

新北水利局專門委員黃茂松說明，新北預防好不容易復育的生態再被破壞，規畫碧潭堰周圍魚群容易接近的地方要封溪護漁，範圍為碧潭堰上游50公尺、下游100公尺範圍內不許垂釣，違者將依法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；更不能網魚、電魚、毒魚、炸魚等，否則還有刑事責任。

黃茂松指出，月初已經在當地開說明會，明年就開始封溪護漁程序，除提報各界意見及資料給公所，也會有半年左右的預告期，接著就會實施，時間落在明年中左右，屆時違法就將有警察取締。

新北市議員劉哲彰認為，不只有碧潭堰周圍，新店溪多點都應封溪護漁，但超過下游100公尺後應要開放垂釣，釣客們自然會成為當地「巡溪員」，保護當地生態，也避免有不肖業者或民眾大量捕撈，衝擊生態。另外，他也建議要提高取締違規的獎勵金，由原本2000元提高至5000元，增加取締誘因，大家在會中已經取得共識。

新北農業局也說，目前正研議評估修正檢舉獎金相關規定；新北目前有62條溪流實施封溪護漁，新店溪目前也正由新店區公所提報生態調查計畫，後續將依「新北市封溪護漁水產資源管理要點」辦理封溪護漁措施。