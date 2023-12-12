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新北抽驗70件火鍋食材 2時令蔬菜農藥殘留超標
冬至將至，民俗習慣吃湯圓、圍爐吃火鍋。新北衛生局針對傳統市場攤商、餐飲業及超市抽驗70件產品，有2件不合格，分別為新店區某雜糧行的白花椰菜、林口區某蔬果攤的青江菜，檢出農藥殘留，已命其下架回收並移請供應商所轄衛生局後續處辦。
新北衛生局今針對轄內傳統市場攤商、餐飲及超市賣場等，抽驗湯圓、各式火鍋料及時令蔬菜，檢驗項目包括防腐劑、漂白劑、著色劑、亞硝酸鹽、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量、非法添加物及農藥殘留等，共抽驗70件產品，有2件產品不合格。
衛生局簡任技正劉君豪說，2件違規食品皆因檢出殘留農藥，分別為新店區某雜糧行的白花椰菜，檢出得芬諾Tebufenozide0.02ppm (容許量：0.01 ppm以下)；林口區某蔬果攤的青江菜則檢出待克利Difenoconazole1.25 ppm（容許量：1.0 ppm以下），不符農藥殘留容許量標準，涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，已命其下架回收並移請供應商所轄衛生局後續處辦。
衛生局說，得芬諾為農藥殺蟲劑，其代謝物會快速排除，不易累積在人體或動物體內；待克利則為農藥殺菌劑，不具蓄積性，一般正常食用狀況下，對人體雖無明顯毒性反應，但檢驗結果超出安全容許量，仍與規定不符，並提醒民眾食用前需經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留農藥汙染到果肉。
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