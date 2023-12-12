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中市環保農園開放報名 免費承租5個月自己種蔬果

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局在文山資源回收環境教育園區設置「環保農園」，提供市民免費承租5個月，在「環保農園」有機農耕。圖/台中市環保局提供
台中市環保局在文山資源回收環境教育園區設置「環保農園」，提供市民免費承租5個月，在「環保農園」有機農耕。圖/台中市環保局提供

為推廣生廚餘堆肥再利用，台中市環保局在文山資源回收環境教育園區設置「環保農園」，提供市民免費承租5個月，在「環保農園」有機農耕；活動報名即日起至12月25日下午5時止，環保局將公開抽籤，抽出30位正取及5名備取。

環保局表示，「環保農園」限台中市民並以戶為單位申請，每年度分二期報名抽籤，中籤者可免租金使用約25平方公尺的種植面積，第1期耕作時間自明年1月15日起至6月15日止，為期5個月。

參與今年第2期耕種的孫小姐表示，非常開心有「環保農園」供市民使用，這段期間她嘗試種植秋葵、聖女番茄、牛番茄、青江菜、韭菜、紅杏菜等多樣農作物，從播種、澆灌到採收，雖然栽種過程有些辛勞，但看到自己辛苦栽培的成果時，所有努力都十分值得。

環保局提醒，參與環保農園耕種者，每月須提交50字以上農田耕種心得及2至4張成果相關照片，分享給其他民眾，一起感受農耕樂趣。

台中市 韭菜 廚餘

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