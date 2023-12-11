候鳥來台過冬恐帶H5N1病毒 新北動保處監測196場禽農戶
歲末將至，春冬季是禽流感好發期。新北動保處把關禽流感防疫網，監測禽場環境、熱區清消等防範。動保處說，今年已訪視新北市共196場次養禽農戶，並推動全國家禽衛生管理系統，簡化業者繁瑣的防疫工作文書紀錄。
全國確診禽流感及撲殺的案例從2023年至今共45例，雖然疫情在夏季結束前一度緩和，但隨著全台進入候野鳥來台度冬高峰期，仍有轉趨嚴峻可能。尤其我國是候鳥路徑下游國家，候鳥來台過冬即可能攜帶日、韓兩國主要流行H5N1亞型病毒，加上氣溫寒冷，禽隻免疫力下降且禽流感病毒易於產銷環境中存活，如有候鳥傳播或人、車或箱籠等攜帶病毒，皆可能引發禽流感疫情。
新北動保處說，為防範疫情爆發，已加強禽場訪視頻率，輔導養禽業者落實清消，督促業者修補防野鳥圍網設施，降低候野鳥入侵造成的疫病衝擊。此外，透過「全國家禽衛生管理系統」讓業者每日紀錄家禽採食量、產蛋率及死亡率，利用通訊軟體密切與轄區業者即時互動，減少防疫空窗期與業者求助無門的窘境，如有異常才能儘速通報與檢驗，即時終止傳播鏈。
動保處禽病獸醫師陳羿方表示，禽流感防疫首重禽場生物安全防治，今年更強化禽場外圍環境監測作業，不單對禽隻疫病主動監測，外圍環境監測更是針對整個禽隻生活的場域做病毒檢測，包含了禽場出入口、運禽車輪胎、通風扇、汙水道、場內員工機車腳踏墊與膠鞋鞋底等，找出可能藏匿的病毒的區塊，改善該場生物安全防治措施。
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