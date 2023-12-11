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杜絕黃牛程式搶票…議員提抽籤或答題解方 北市府允研議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋日前舉辦亞錦賽，有民眾因買不到票，在大巨蛋外「求票」。記者曾原信／攝影
台北大巨蛋日前舉辦亞錦賽，有民眾因買不到票，在大巨蛋外「求票」。記者曾原信／攝影

台北大巨蛋昨天順利舉辦亞錦賽閉幕，不過黃牛票爭議惹民怨遲無機制杜絕，藍綠議員要求北市府應提因應機制，議員鍾沛君建議市府可仿效五月天、蔡依林演唱會及日本球賽作法，針對部分熱門區採實名制購票，或先登記抽中才可購票、先答對問題才能購票，設定門檻防堵黃牛用程式、不正當搶票。台北市長蔣萬安允諾，會來研議。

台北大巨蛋順利舉辦第一場大型國際亞錦賽賽事，不過黃牛票民怨遲無解方，市長蔣萬安表示，北市府已經請法務局邀集各局處研議防堵黃牛機制，蔣提到，除文化部今年六月已修文創法，針對運動賽事的黃牛法案也正在中央修法，只要修法通過，針對黃牛票將有三年以下的刑責，甚至最高可罰300萬元，能有效防堵黃牛，不過現在只能依照社維法開罰，罰款僅有1萬8千元，仍有不肖黃牛存有僥倖心態。

議員鍾沛君質疑，先前北市體育局擔心實施實名制，會造成觀眾入場時大批人排隊堵住動線，無法真正解決冒名進場、票券轉讓等爭議，她建議可以學如五月天辦演唱會時，有針對部份熱門區採實名制購票；還有日本11月舉辦亞洲職棒冠軍爭霸賽時，先登記抽籤、抽中才可購票；還有蔡依林、BTS等熱門演唱會要先答對藝人問題，才可以購票，建議購票先設定一些門檻，就可以掃掉黃牛用程式、不正當搶票的方式。

蔣萬安說，議員所提方向，包括先抽籤、或先回答一些問題才能買票等，都納入討論的方案中。

黃牛 大巨蛋 實名制 蔣萬安 鍾沛君

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