北車捷運淡水線火災搶救演練 14消防單位兵推

歲末年終將至，台北市消防局今天表示，近日特別舉辦台北車站特定區-捷運淡水線夜間聯合演練，共動員14個消防單位，模擬火災發生後實兵搶救情形，以提昇救災效率與安全。

消防局今天透過新聞稿表示，為加強北市公共安全，第一救災救護大隊近日辦理台北車站特定區-捷運淡水線夜間聯合演練，並率中正、萬華中隊和周遭鄰近各分隊等，共計14個消防單位進行演練。

同時，也串聯台北車站特定區所有站體人員於防災中心進行場所簡報，和走位踏勘。

消防局說，夜間由北車各站體人員進行自衛消防編組聯合演練，透過視訊螢幕同時展現聯合防災中心、鄰近站體應變作為，再由消防分隊進行火災搶救實兵演練，透過使用光纖燈繩、燈箱、破壞器材等戰術應用，提昇救災人員的效率與安全。