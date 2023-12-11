新北2標竿區長屆退 粘雪琴被譽萬里媽媽 黃美華行動愛深坑

新北市有29名區長在第一線帶兵打仗，區長被視為小市長，行政能力、人格特質都要能勝任。萬里區長粘雪琴、深坑區長黃美華明年初即將屆齡退休，粘長期深耕萬里，有「萬里媽媽」封號，黃是深坑在地人，對地方大小事瞭若指掌，新北市政府副秘書長柯慶忠稱讚2人是區長標竿，經營地方有一套。

粘雪琴是基隆人，在萬里區公所從基層課員做起，一路升上財政課長、民政課長、主秘到區長，近40年都在萬里奉獻，愛上萬里好山好水離不開，新北市長侯友宜對粘雪琴相當倚重，稱呼她是「萬里琴」。

新北萬里區長粘雪琴。圖／粘雪琴提供

粘雪琴從前台北縣長林豐正時期分發到萬里區公所當課員，當時先生林永和也在公所任村幹事，夫妻倆就此與萬里結下不解之緣，丈夫10年前從主秘一職退休。40年來，她每天往返基隆和萬里，經常晚上、假日仍在跑行程，她說，「心在萬里、愛在萬里」，很珍惜能在萬里上班時光。

粘觀察，萬里海線觀光已經成熟，她努力發展山線觀光，爭取萬里成為杜鵑展演基地，辦理繡球花季，為休閒農場、餐廳帶進商機，成功打造萬里成北海岸觀光亮點。即將告別付出大半青春的公所，粘雪琴說「我的職涯圓滿了，未來也是萬里永遠志工。」

黃美華擔任深坑區長3年多，常騎著老舊機車穿梭大街小巷，是擦亮深坑觀光亮點的推手，她親和力十足，上月率領團隊及觀光業者到市府行銷「2023深坑多福宴」，展現活力。黃是深坑在地人，工作上廣結善緣，用行動愛深坑，是相當受地方肯定的區長。