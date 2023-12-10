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新北力推美樂地專案 民代建議巷弄間環境應擴大辦理

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店區華中街「新北美樂地2.0」專案改善前，土地遭占用。圖／新北工務局提供
新店區華中街「新北美樂地2.0」專案改善前，土地遭占用。圖／新北工務局提供

新北力推「新北美樂地2.0」，將境內各閒置或遭占用國有地做整理，好做有效利用。新北養工處勞安科表示，目前每年大概15個案子左右，今年底還會有兩三個案子完工，都會針對大區主動做檢視；民代認為，市府除推大型建設，巷弄間環境改善也是民眾特別有感的，應擴大辦理。

新北溪南地區開發早，有些公有土地因此無法有效利用，甚至遭占用。新北推動「新北美樂地2.0」，近期在新店區華中街及中和區建二路附近兩處公有地完成改善，排除違停車輛及占用多年的違建鐵皮屋，方便民眾通行，市容也感覺更加舒適。

養工處指出，位於新店區華中街47巷及中正路183巷之間，有一處面積約96平方公尺的公有閒置土地，長期遭汽機車占用，造成行人通行困難。養工處邀集相關單位會勘，完成標線、老舊鋪面改善，讓土地蛻變為機車停車格，整體工程已於10月間完工。

另外，中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用，造成行車死角，經過鑑界發現僅三分之一屬於私人土地。經會勘由市府違章拆除大隊協助拆除鐵皮屋，打開路口視野，整體工程於今年9月底完工。

養工處勞安科長張良基說明，新北將持續推動新北美樂地專案，大概維持一年15個案子左右，今年底還會有兩至三個案子完工；不過因為相關土地滿多，有時候還是要靠各地里長及民眾幫忙檢視，市府也會針對板橋、中永和及三蘆等大行政區主動盤點。

新北市議員黃心華指出，市府近年持續推動大型建設，也應逐漸關注民眾日常的小巷弄間景觀改善，提升鄰里生活品質，此類小規模的活化，不僅改善都市景觀，也增進住行安全，這是許多民眾特別有感的，應持續擴大辦理。

位於中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用造成行車死角。為維護行車安全及市容景觀，由市府違章拆除大隊協助拆除交叉路口鐵皮屋，打開路口視野。圖／新北工務局提供
位於中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用造成行車死角。為維護行車安全及市容景觀，由市府違章拆除大隊協助拆除交叉路口鐵皮屋，打開路口視野。圖／新北工務局提供
位於中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用造成行車死角。圖／新北工務局提供
位於中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用造成行車死角。圖／新北工務局提供
新店區華中街透過「新北美樂地2.0」專案改善後，讓土地蛻變為機車停車格，使巷弄車輛停放井然有序。圖／新北工務局提供
新店區華中街透過「新北美樂地2.0」專案改善後，讓土地蛻變為機車停車格，使巷弄車輛停放井然有序。圖／新北工務局提供

違建 國有地

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