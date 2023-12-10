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大巨蛋鼠患？除轉播室線材咬爛 議員爆地下層也有鼠竄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書

台北大巨蛋今晚冠軍賽中日大戰登場，除議員許淑華踢爆大巨蛋地下室轉播區恐面臨鼠患危機；議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題，質疑亞錦賽期間，大巨蛋問題叢生，還有老鼠亂竄，「真是讓人『笑鼠』」。

顏若芳說，有民眾跟她反映，現在在大巨蛋地下層以及地下4樓的轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，而早在亞錦賽首日，工程單位就有反映過地下室有很多老鼠，擔心線路被咬斷，但遠雄似乎認為不重要、繼續擺爛，結果今天就真的有線路損壞了。

顏說，今晚就是亞錦賽台日冠軍賽，如果因此造成今晚冠軍賽轉播訊號中斷等賽事問題，真的會笑掉國際友人的大牙，尤其過去這幾天的亞錦賽，就被民眾抱怨巨蛋變迷宮走不出去，哺乳室、親子廁所不足，還有全壘打牆接球時被撞破，甚至還發生場內螢幕當機、老鼠亂竄的問題，亞錦賽可說是大巨蛋的「照妖鏡」。

顏若芳說，她認為遠雄不應只有「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，本來就應在每日賽事結束後，全盤檢討、改善場內問題才對，連最基本的衛生問題都解決不了，市民又怎能奢望大巨蛋帶給台北更多國際賽事？另外，市府也不應繼續沈浸在大巨蛋落成的喜悅當中，市府如果不督導改善問題、只會作秀，大巨蛋就依然會淪為爛蛋而已！所以，她也已經要求市府體育局儘速督導遠雄改善。

對於台北大巨蛋遭質疑有老鼠亂竄？遠雄巨蛋公司表示，由於台北大巨蛋園區僅體育館取得使照，商場棟和辦公棟等建物仍屬於工區，另亞錦賽事期間開放民眾飲食，因而衍生鼠患問題。至於被拍到老鼠的區域為地下層。大巨蛋體育館內會進行環境消毒等衛生防治作業，以保障球迷觀賽體驗。

議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳也接獲民眾陳情，表示現在大巨蛋地下層及地下4樓轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題。圖／引用自顏若芳臉書

大巨蛋 老鼠 顏若芳 許淑華

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