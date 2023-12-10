電梯、扶梯藏隱憂！保養完不到24小時竟故障 北捷：廠商落實保養

台北捷運電扶梯及電梯故障事件頻傳，過去一年電扶梯故障停機就高達674次，電梯停機374次，更有近8成的電梯及電扶梯保養完30天內就發生故障，還有近1成在保養完不到24小時發生故障，議員認為，北捷身為捷運模範生，不應頻繁發生類似事件，要求改善，北捷說明，每周五都會檢查捷運站設備，並會依照合約要求廠商落實電梯、扶梯保養。

根據統計，從去年至今電扶梯故障次數674次，造成受傷人數有345人；電梯故障次數有374次，造成受傷人數有4人。其中電扶梯及電梯保養完30天內故障近8成，還有電扶梯保養完當天或隔天就發生故障共57件、電梯有27件，發生率近1成。

張斯綱指出，去年板南線新埔站手扶梯異常失速事件，30人全部摔成一團，驚險畫面到現在都記憶猶新，賠償金額從2021年至今年10月底已高達527.5萬元，北捷相關的保養都有按表操課，卻還是頻頻故障，質疑是SOP出現異常還是廠商的保養品質有問題。

台北捷運公司總經理黃清信說明，每周五會召開會議，檢討電梯與電扶梯故障事件，有幾案經過調查發現，廠商在預防保養應檢出卻未檢出的故障，並依照契約要求廠商，未來故障事件發生後，將針對前次保養與故障發生週期相關的程度，以確認保養是否落實。

黃清信坦言，預防保養就是針對設備潤滑、清潔等，難免會有一些故障會是因機器元件故障，公司針對故障項目會統計，每年有訂定標準，包含周保養、季保養、年保養後發生故障頻率，來確認廠商保養有無落實。

張斯綱建議，對於維護廠商品質北捷應更嚴格監督，將保養品質列為合約考量，並全面體檢北捷所有電扶梯、電梯設備是否正常。黃清信也允諾，會做更細部分析故障原因。

北捷補充，台北捷運電梯有385台、電扶梯1182台，電梯平均每1.5年發生一次故障，電扶梯每2年發生一次故障，且針對重要零件設有重置周期，將與捷運局合作落實執行，至於外包廠商保養訂有三級查核機制，除要求廠商依契約規定維護外，也輔導廠商精進改善，提升系統穩定度。對於維護不良而衍生設備異常，會加重契約罰責，以提高約制。