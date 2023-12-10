蔣萬安員工滿意度 綠評人緣比柯文哲好 但這點比較差

台北市長蔣萬安上任將滿一年，市府員工滿意度出爐，首長獲71.39分，為北市府2015年開辦相關調查以來最低，市長蔣萬安則71.72分，只贏過前市長柯文哲任內最低2016年的69.53分，為歷年第二低。

滿意度面向，蔣團隊獲府內支持度，整體而言普遍比柯團隊好。議員林延鳳認為，這代表蔣萬安「府內人緣比柯好，表現被認比柯差」。台北市政府說，北市府團隊注重實事求是、面對問題、解決問題，上任這一年也會為未來四年中長期重要政策與建設立基礎。

議員林延鳳調閱北市府最新市府員工滿意度調查結果表示，蔣萬安近日以媒體評比「幸福城市六都第一」感到自豪，但其市府員工卻未必有同感。

林延鳳指出，過去柯文哲在府內領導滿意度，除了2015年，即上任第一年有滿意度72.31%「蜜月行情」，自2016年開始就「雪崩式下跌」到39.14%，此後「一蹶不振」從未過60%，但表現評分部分高點則為2018年，達77.4分，此後也一路下滑，最後一年甚至比其上任之初的72.58分還差，為71.95分。

至於蔣萬安在個人領導滿意度與評分面向，與去年相比雙雙小跌，滿意度為56.46%，雖比去年柯市府時期下跌1.29%，卻比柯任內年平均54.35%還高，也贏過柯任內其中較低的4個年度，表現評分為71.72分、比去年下跌0.23分，雖然幾近平手，但該評分卻為9年來「倒數第二」，也比柯8年平均73.46分還低，形同「府內人緣比柯好，但被認為表現比柯還差」的反差。

另外，局處首長評價部分，今年市府一級主管員工滿意度為60.61%，比去年小漲0.02%，贏過柯市府任內除2015年高點78.41%外的任一年度；但表現方面，卻創下調查9年以來新低，為71.39分，比柯市府任一年度都要差。