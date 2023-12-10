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搭乘台北捷運看亞錦賽 可抽AirPods Pro

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽今天於台北大巨蛋進行冠軍賽，台北捷運推出「散場分線搭捷運、南北轉乘紅配綠」抽獎活動，盼今晚能順利消化乘車人潮。圖／聯合報系資料照
亞洲棒球錦標賽今天於台北大巨蛋進行冠軍賽，台北捷運推出「散場分線搭捷運、南北轉乘紅配綠」抽獎活動，盼今晚能順利消化乘車人潮。圖／聯合報系資料照

2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽今在台北大巨蛋進行季軍、冠軍戰，中華台北隊於18時30分迎戰日本隊，將開放2萬2000人觀賽。為鼓勵搭乘大眾運輸，台北捷運推出App專屬活動，只要會員綁定票證，於今天亞錦賽開打前從國父紀念館站刷卡出站，賽事結束後刷同票證由紅線、綠線進站，憑球賽票根可抽「AirPods Pro」，藉此分散乘車人流。

據開幕賽散場轉乘資料統計，從國父紀念館站進站往板南線旅客約45.1%、往淡水信義線約22.8%、往松山新店線約5.9%。為鼓勵民眾分流散場，台北捷運說，散場時往南轉乘的旅客可搭乘紅線「台北101/世貿站、信義安和站」、往北轉乘可透過綠線「南京三民站、台北小巨蛋站」前往目的地。

台北捷運還祭出抽獎活動，今天亞錦賽冠軍戰，16時30分至19時30分，進場觀賽的旅客持綁定「台北捷運Go」App的票卡由國父紀念館站出站，比賽結束2小時內，持同票卡從「台北101/世貿站、信義安和站」及綠線「南京三民站、台北小巨蛋站」任一站進站，就有機會參加抽獎，紅、綠線各抽出1人獲得「AirPods Pro」及5人獲得大巨蛋首發紀念悠遊卡。

北捷11日將透過「台北捷運Go」App推播通知幸運得獎者，得獎者必須在12月18日前，持冠軍賽票根、推播中獎畫面及當天搭乘捷運使用的票卡，至捷運商品館南京復興店領獎。

因應亞錦賽人潮，北捷規劃人潮疏導管制、加密列車班距、視人潮狀況啟動過站不停3措施，於國父紀念館站設置指揮中心，透過NTDS（捷運路網及列車動態顯示系統）進行人流監控管制及預警智慧化，提前進行列車調度，必要時啟動月台、閘門、出入口三級管制。

大巨蛋停車場總計開放969席汽車格位及1116機車格位，近日賽事尖峰汽、機車停車場使用率分別為76%、33%，公共運輸及步行使用率達8成以上。北市交通局也呼籲民眾多搭乘捷運或公車觀賽，維持交通順暢，用方便又快速的大眾運輸準時抵達球場。

捷運 北捷 紀念館

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