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坪林推5倍好茶券 邀你品茗享受美食

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
今年冬季包種茶比賽特等獎由坪林茶農鄭冬泉奪得，他第四度拿下特等獎。圖／新北市農業局提供
今年冬季包種茶比賽特等獎由坪林茶農鄭冬泉奪得，他第四度拿下特等獎。圖／新北市農業局提供

坪林冬季包種茶今起及16、17日在坪林區公所前茶鄉廣場辦展售會，坪林區公所推5倍好茶券，可在坪林產地百家合作店家使用，用50元的價格可買到250元的好茶券，包括150元品茶券、100元美食券。

5倍好茶券可用於坪林特色商家品嘗特色茶品，可走訪4星級製茶廠東成茶葉，品嘗包種茶酥、蜜香紅茶酥，吃起來不黏牙，茶香濃郁，還可以了解茶師製茶歷程與秘辛；想吃特色料理，可到坪林田媽媽，以包種茶油調理的雞湯，雞肉嫩甜多汁且清爽不油膩。

另外，今年冬季包種茶比賽特等獎由坪林茶農鄭冬泉奪得，從1090點茶品參賽中脫穎而出，鄭冬泉是為第三代茶農，經營冬泉茶寮，茶園面積有1.5公頃，自產自銷，主要產製包種茶及東方美人茶，年產量約3千台斤，已累積50年製茶經驗，先前已3次獲特等獎。

鄭冬泉表示，他持續思考如何突破技術提升品質，找到茶香的活性，平時也注意茶樹生長管理，施用有機肥，並自製製茶研究紀錄表，加上茶葉的香氣活性足夠，更期許製茶需刻苦耐勞、決心與信心等信念堅持，過了30年再次獲第4次特等獎。

坪林 茶葉 美食

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