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鄰基泰大直外僑學校圍牆下陷30公分住戶陷不安 北市建管處回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
基泰大直塌陷案已滿3個月，議員指鄰房住戶發現附近的道明外僑學校圍牆下陷超過30公分，讓住戶更加不安。圖／陳怡君議員研究室提供
基泰大直塌陷案已滿3個月，議員指鄰房住戶發現附近的道明外僑學校圍牆下陷超過30公分，讓住戶更加不安。圖／陳怡君議員研究室提供

基泰大直塌陷案已滿3個月，台北市議員陳怡君今表示，鄰房住戶擔憂未停，鄰近的道明外僑學校圍牆下陷約超過30公分，驚動周邊住戶，呼籲施工應謹慎，並應盡快設立透明的半阻隔圍籬，以利周邊居民即時監督工程安全。

陳怡君今接獲民眾投訴，道明外僑學校圍牆下陷，鄰房住戶擔憂未停，每天依然心驚膽跳的在過生活，且住戶的房子一直都在持續加深裂痕及地磚隆起，家中的門依舊無法開闔等損鄰仍持續發生。

陳怡君說，今早民眾發現，就在基泰大直房屋倒塌後，基泰整地工程持續進行中，又遇雨水溝更新，民眾今早發現道明外僑學校圍牆竟然下陷了，住戶質疑因當地地質鬆軟，加上之前大直損鄰房屋下陷，地質已遭擾動，所以工程進行中極容易讓附近建築物塌陷，這更讓民眾擔心，原本受損的家已經傷痕累累，如今道明外僑學校圍牆再次下陷，更增加住戶不安。

陳怡君表示，9月7日基泰造成25戶瞬間下陷傾斜，今天道明中學外牆再次下陷，這把民眾的記憶及恐慌又拉回到9月7日當天。

建管處表示，下午邀集專業技師公會現場勘查，並比對留存9月現況照片研判結果，該處路面回填後並無下陷情形，圍牆裂縫應係基泰大直工安意外發生當時已產生，並非近日造成。

建管處表示，9月7日基泰大直工地坍塌同時造成道明學校圍牆塌陷破裂，建管處第一時間即會同專業技師公會至該學校損壞處勘察，並設立封鎖線以維護師生安全，後續亦經道明學校指定專業技師公會進行損鄰鑑定程序中，未來完成損鄰鑑定後建管處一定要求基泰建設要負責進行修復及賠償。

建管處長虞積學表示，基泰大直事發至今，仍持續要求基泰建設針對周遭狀況進行監測，並於後續復舊工程加強注意監測數據，以維護公共安全。

大直 基泰建設

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