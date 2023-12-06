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蔣萬安當面請命林右昌 盼年底前見面討論社子島議題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，由市長蔣萬安（右五）、內政部長林右昌（右四）共同主持隧道貫通典禮，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，由市長蔣萬安（右五）、內政部長林右昌（右四）共同主持隧道貫通典禮，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影

社子島開發案延宕多年、爭議不斷，北市議員游淑慧昨在議會總質詢時，希望台北市長蔣萬安可以拜會內政部長林右昌討論相關議題，加速社子島開發進程。2人正巧今在活動中碰面，蔣萬安直接在致詞時當面請命，盼今年可安排會面，傾聽社子島居民心聲；林右昌說「非常樂意」，只要中央、地方合作，如何困難的事情都可以找到解方。

「國家生技研究園區聯外道路工程」今天舉辦貫通典禮，林右昌、蔣萬安2人同台。不過前一天總質詢時，游淑慧才在議會提到社子島議題，到底哪裡卡關、哪邊有問題，要求蔣萬安拜會林右昌，當面談清楚社子島開發進度。

蔣萬安今天致詞時，直接再說「要向部長請命」，關於社子島居民及王世堅、游淑慧等選區議員，都曾在總質詢中提到，希望可以再次提出邀請拜會林部長，面對面討論，加快社子島開發進程，如果可以，今年以前就可以安白，會全力配合部長時間，若時間允許會親自拜會，相信部長非常願意面對社子島居民訴求和心聲。

林右昌也在致詞時回應蔣萬安，他說自己上任之初，就針對大巨蛋問題和蔣市長尋找解方，主要是大巨蛋在審查過程中有很多委員的意見沒被落實與解決，畢竟安全不能打折，雙方都有共識不只要有「彩蛋」，還要是顆安全的蛋，所以請消防署、消防局合作處理，這是中央、地方協作的好案例。

林右昌接著說，蔣市長提到社子島，自己上任後就組了專案會議，針對社子島面臨的問題和過去計畫，一個個檢視，所以是非常樂意和蔣市長會面，討論社子島問題要如何解決。

林右昌表示，自己學習城鄉規畫、都市計畫領域，曾擔任8年市長，一個計畫要順利通過審議必須有一定條件，社子島非常特殊，牽扯大台北都會地區整體規畫及發展，包括淡水河、基隆河、北士科、蘆洲，現在有了初步方向，可以在桌上把圖攤開，提供建議，讓中央、地方協作，所有困難都可找到解決方案。

社子島 林右昌 蔣萬安 都市計畫

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