忠孝東路、研究院路隧道貫通了！ 15分路程縮短變8分

「國家生技研究園區聯外道路工程」於2022年2月15日動工，花費21億2628萬，全長824公尺，歷時649天，今整條隧道貫通。內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人出席貫通典禮，林右昌稱讚北市府用心把人車分離，還有自行車道，行人走在隧道內會更為書是；蔣萬安則感謝中央全額補助，未來將成為重要的防汛救災道路。

國家生技研究園區為國家重大政策之一，營運後預計引入逾2400個工作機會，配合北市東區門戶計畫、舒緩園區對外交通負荷及規劃防救災替代路線，2022年起興建聯外道路，跨越中南山，連接忠孝東路七段、研究院路，設計汽、機車混和車道與人行道、自行車道，預計2025年竣工，原15分鐘路程可縮短為8分鐘。

林右昌致詞時表示，台北市發展逐步往東區移動，有軟體園區、生技園區，不過東區交通非常沈重，南港路、研究院路平常尖峰壅塞，因此有必要開闢聯外道路，提案到審查原本編列13億，但考慮到物調和變更設計，最後編21.2億。

林右昌說，中央、地方合作協力，加速解決地方產業發展需求，隧道完成後可提供防汛、救災，也看見台北市政府用心設計人、車分離，人行環境將更為舒適，隧道出口就是捷運南港站，提供周邊民眾日常通行新選擇。

蔣萬安提到，2017年在立法院就曾提案，希望中研院不要放棄生技園區聯外道路闢建，2018年北市府與中研院簽訂決議，最終決定闢建。

蔣萬安說，台北市上次施做道路隧道已是20年前，很多當時有經驗的前輩不在崗位，這次有許多懷抱熱血的工程師，集中力量克服困難才貫通隧道，滴水穿石、愚公移山的精神充分展現。未來會非常便捷，可銜接捷運、台鐵、高鐵與轉運站，又能成為四分溪地區防汛、救災道路，隧道中的人行道、自行車道符合人本交通，是指標性的人文隧道。