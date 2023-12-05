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往返林口、三蘆通勤省20分！ 新北925公車11日起調路線

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
往返林口及三蘆地區台北客運925、925A線公車將自11日起試辦調整行駛動線。圖／交通局提供
往返林口及三蘆地區台北客運925、925A線公車將自11日起試辦調整行駛動線。圖／交通局提供

新北市三重交流道車多壅塞，通勤族往返林口及三重、蘆洲地區，多仰賴台北客運925、925A線公車，往返行駛時間約90分鐘，新北交通局11日起試辦調整行駛動線，預計可縮短民眾在尖峰時段的通勤約20分鐘。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，925線公車原自林口交流道行駛國道1號、三重交流道至捷運蘆洲站，並沿原線返回林口；尖峰時段三重交流道車多壅塞，銜接交流道的三和路車流量龐大，大幅增加行車時間。

林詩欽表示，公車業者申請調整路線，將改為「捷運蘆洲站－蘆洲區三民路－環堤大道－永安大橋－五股交流道－國道1號－林口交流道」，自11日起試辦，業者將公告並於公車站位加強宣導、清楚標示，以利乘客辨識。

交通局表示，動線調整後不僅可減少民眾平均搭車時間，尖峰時段可從90分鐘改為70分鐘，同時增加駕駛員工休息時間，提高運輸效率和公共運輸服務品質，後續可再視搭載情形彈性增班。

交通局提醒，925公車動線調整後，三和路「格致中學（三和路）」站至三民路「捷運蘆洲站」沿線站點去、返程上下車都在同一站位，而原「蘆洲區公所站」、「徐匯中學站」的乘客，則可分別步行約110公尺至140公尺在對向「捷運三民高中站」、「捷運徐匯中學站」候車。

交通局表示，925、925A路線尖峰時刻將從90分鐘減少至70分鐘。圖／交通局提供
交通局表示，925、925A路線尖峰時刻將從90分鐘減少至70分鐘。圖／交通局提供

捷運 公車 林口

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