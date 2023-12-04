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二殯月中試營運 交通備受考驗

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市第二殯儀館擴建預計本月中試營運，將先啟用停車場、禮廳逐步開放。不過在地居民憂心，改建後將增17個禮廳，對周遭交通影響將更嚴重，議員徐弘庭也質疑，再過幾天就要試營運，市府卻無訂定規範標準，如試營運狀況不如預期，備案如何能量降載？殯葬處回應，正研擬試營運交通標準，目標就是路況維持現狀。

另外，也有議員侯漢廷提出，以目前死亡人口上升趨勢看，10年後北市將再面臨殯葬量能不足，盼重新思考一殯拆遷時程。殯葬處表示，因應死亡人口增，也有規畫新建火葬場、推廣簡約葬禮，讓設施更有效率。

二殯預計本月試營運、明年1月啟用，將承接第一殯儀館所有服務量，改建後增加17個禮廳，不過議員徐弘庭說，二殯試營運就像「考試」，但目前市府對二殯試營運規畫，講的都是空的，沒明確訂立標準，應寫清楚標準到底是什麼？如何逐步放寬？如果試營運狀況不如預期，備案如何能量降載、一殯延後遷移等，市府有必要將標準明訂，讓民眾知道。

北市民政局長陳永德坦言，比較擔心交通問題，會和交通局討論因應作為，也會訂一個標準。殯葬處長張世昌表示，二殯擴建啟用後交通確實備受考驗，除了館內新增254格停車位、業者及公務車格也增加136格。

此外，北市府新建的聯外道路未來將以「辛亥路進場、聯外道路離場」，增加指揮人員、指標，讓交通盡量不打結，路況維持現狀，禮廳則逐步開放。

另外，議員侯漢廷質疑，根據國家發展委員會推估北市死亡人口長期呈現上升趨勢，治喪需求將增加，2021年一、二殯遺體寄存使用量約2萬2693人；2022年增至2萬2946人；預估2023年達2萬3857人；二殯火化使用量也從2021年2萬7049人預估今天增加2萬9791人。

侯漢廷說，未來拆除一殯雖有利中山區房市的發展，但從整體趨勢來看，10年後台北市仍可面臨殯葬設施量能不足的問題，恐需排隊搶禮廳、冰櫃，呼籲市府以提升量能為前提，思考一殯拆遷時程，或研議在其他地方作為殯葬特區使用或其他方法。

張世昌表示，根據人口推估報告，2033年死亡人口推估為2萬4000人，二殯二期完工後，二殯最大可提供約2萬9千人服務量能，殯葬處也會編列預算規畫未來三期火化場因應未來需求，並持續推廣簡約葬禮、先火化再追思等方案。

北市 議員 侯漢廷

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