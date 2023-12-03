淡水沙崙海水浴場再啟有望 市府再做調查朝開放研議

淡水沙崙海水浴場因溺斃事件，2013年被公告禁止水域遊憩活動至今，現場宛如廢墟，新北市經發局曾委託業者做過海象調查，認為5到9月海域從事水上活動屬低度風險，但新北市水域安全協調會日前開會，認為目前調查資料不足，開放與否仍要再研議，在地方民代爭取下，新北市府觀旅局今天表示，近期將再度展開海象研究，朝開放部分水上項目方向前進。

新北市淡水沙崙海水浴場曾紅極一時，假日總是人聲鼎沸，海水浴場在縣府時代倒閉後，常發生溺水事件，被公告為危險海域，周邊商家一一撤離，荒蕪一片；2012年因發生4死意外，更被公告為禁止水域遊憩活動區域，有著絕美海岸線與夕照，卻是荒煙蔓草一片，即便淡海輕軌已經駛入，運量也沒起色，地方叫苦。

新北市議員鄭宇恩指出，先前經發局委託業者重新調查沙崙海水浴場周邊海象，初步結果5到9月期間海域屬於低度危險，且每年夏天沙崙都有救生協會駐點，救難能量充足，市府應與民間團體合作，盡速在安全前提下，避開汛期、颱風期適度開放，讓地方恢復往日榮景。

鄭宇恩說，經發局招商的淡水沙崙文創園區基地可能會延期完工，加上新的海象調查不會這麼快，她認為可開放部分地區試辦，觀察民眾使用情形，才能為未來開放提出更好的配討措施。

鄭宇恩說，淡水沙崙荒廢20餘年，即便輕軌已經設站營運，人數還是不多，希望市府加速推動，讓地方重返昔日榮景。

新北市觀旅局長楊宗珉指出，先前海象調查數據，水安會認為數據不夠佐證安全性，尤其周邊海域有離案流風險，針對抗流速較低的水域活動如游泳恐無法抵抗離岸流，需要再詳細調查；不過對於動力水上運動，能抵抗離岸水流，是有可能開放的。

楊宗珉也說，先前海象調查資料，受限經費問題，內容可能無法真實反映現況，如海水表面流速與底層海水流速不同，需要派人下水監測，市府將擬定研究計畫，也在籌辦相關海象調查招標事實與籌措經費，近期就會上網公告招標，希望朝開放部分水上遊憩運動方向前進。

「原本就沒有必要禁止」台灣開放水域聯盟理事長李元治直言，當初溺斃事件禁止進入，完全沒有科學根據，只是為了平息民怨，難道路上發生車禍，也要因此封路？沙崙海水浴場基本上要全面開放。

李元治說，大家理解大海時而溫柔時而殘暴，不可能365日天天都可以下水，國人普遍水性不佳，應該由政府從軟硬體設施加強，才能避免危險發生。