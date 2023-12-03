泰板輕軌沿線 擬區段徵收整開

捷運泰板輕軌將串連大漢溪南北發展，沿線經板橋、土城、中和114公頃位於精華地段的農業區，市府規畫透過區段徵收整體開發，技術服務案已完成招標，待廠商評選後啟動。議員認為，整開區周邊有數位醫療園區、亞東醫院與土城醫院，應串連產業與生活配套。市府說，將透過都市計畫打造浮洲與遠東通訊園區的產業生產帶、四汴頭截水溝親水計畫區，還有中和的TOD生活圈。

泰板輕軌始於五泰輕軌終點站F14站，接著沿新泰塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，希望串連板南線的亞東醫院與萬大中和線，共設置12座平面車站、高架2座車站及1座機廠，總經費約212億元。

其中泰板輕軌從F24的泰板輕軌機廠到F28中和莒光站沿線，有多達114公頃農業用地，過去屬板橋浮洲、土城與中和都市計畫邊緣地帶，現況多非農業使用，且與周邊精華區格格不入，市府規畫變更為整體開發區。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，沿線經過三個都市計畫區交接處，都是都市計畫內農業區，市府透過都市計畫縫合，打造串連浮洲與遠東通訊園區的產業生產帶、四汴頭截水溝親水計畫區，還有中和的TOD生活圈。

由於內政部函釋農業區保護區變更為可建築用地，將採區段徵收方式辦理，全案先期已先在日前招標「板橋土城中和都市計畫縫合」委託技術服務案，已有廠商投標，後續完成評選後會展開先期規畫。

市議員黃淑君指出，該整開區周邊有數位醫療園區、亞東醫院與土城醫院，如何串連產業與生活配套，並打造全齡住宅，才能符合實際需求。而泰板輕軌重點在於串連板南線與萬大中和線，但目前規畫站體與板南線亞東醫院有200公尺距離，目前板南線新埔站與環狀線新埔民生站民眾轉乘意願就低，憂心能否帶來運量仍要觀察。

市議員江怡臻則認為，農業區周邊人口非常密集，如能好好規畫住宅、公共設施，可以舒緩周邊龐大的發展壓力，開發人口也會進來，應比照新北其他整體開發區，提出相關交通配套措施，公設比例也要整體評估，確保周邊生活品質。