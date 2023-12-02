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點亮9公尺高耶誕樹 公館永康商圈滿額抽Dyson、PS5
台北市長蔣萬安今晚參加2023台北耶誕愛無限活動，點亮大安森林公園11號出入口的9公尺高耶誕樹主燈。觀傳局攜手公館及永康商圈，推出集點活動，獎品包含Dyson吹風機、Apple Watch等，首波抽獎更結合台北自來水事業處，加碼抽出PS5遊戲主機數位版。
蔣萬安邀請民眾能沿著新生南路欣賞燈飾，還能走訪特色的教堂建築，蒐集台北多元融合的樣貌，此外，台北12月還有「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」、「西門PLAY樂購町」，一路到國際享譽盛名的「台北最High新年城」跨年晚會。
觀傳局介紹，活動五大燈區坐落於有「天堂之路」美名的新生南路，分別位於台北衛理堂、基督復臨安息日會臺北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會及台北真理堂，同時，台北捷運公司也於大安森林公園11號出入口，打造9公尺高大型聖誕樹，形塑獨特街景藝術。
五大燈區即日起至2024年3月3日每天17點至22點亮燈，其中更配合耶誕節及跨年夜，於12月24日、25日及12月31日，貼心延長亮燈至凌晨2點。
另外，為了將人潮帶進商圈，今年與永康及公館商圈合作，推出集點抽獎活動，即日起至2024年1月15日，旅客使用台北通APP到指定合作店家單筆消費滿100元即可獲得1點，3點兌換1次抽獎機會，累計10點還加碼獲第4次抽獎機會。
觀傳局也推出「美照徵件」活動，旅客於新生南路上五大燈區或宗教建築拍照，上傳個人IG、公開分享，並標記@taipeitravel、#2023臺北耶誕愛無限及#天堂路，完成指定條件就有機會抽中拍立得、熊讚造型悠遊卡。
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