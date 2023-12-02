泰板輕軌沿線經板橋、土城、中和農業區 整體開發啟動

捷運泰板輕軌目前正在審議中，將串連大漢溪南北發展，輕軌沿線經板橋、土城、中和114公頃位於精華地段的農業區，市府規畫透過區段徵收方式整體開發，打造產業、住宅與綠地親水廊帶，目前技術服務案已經完成招標，待廠商評選後啟動。綠營民代認為，泰板輕軌重點在轉乘板南線，目前規畫站點離亞東醫院過遠，運量能否達標待觀察；藍營民代則說，該整開區可舒緩周邊過密人潮，相關交通疏導、公共設施須審慎思考。

泰板輕軌始於五泰輕軌終點站F14站，接著沿新泰塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，串連板南線的亞東醫院與萬大中和線，將設置12座平面車站、高架2座車站及1座機廠，總經費約212.31億元。

泰板輕軌從F24的泰板輕軌機廠到F28中和莒光站沿線，有多達114公頃農業用地，過去屬板橋浮洲、土城與中和都市計畫邊緣地帶，現況多非農業使用，且與周邊精華區格格不入，市府規畫將農業土地變更為整體開發區。

城鄉局計畫審議科長許仁成表示，沿線經過三個都市計畫區交接處，都是都市計畫內農業區，市府透過都市計畫縫合，打造串連浮洲與遠東通訊園區的產業生產帶、四汴頭截水溝親水計畫區，還有中和的TOD生活圈。

由於內政部函釋農業區保護區變更為可建築用地須採區段徵收方式辦理，全案先期已先在日前招標「板橋土城中和都市計畫縫合」委託技術服務案，已有廠商投標，後續完成評選後會展開先期規畫，相關期程仍待規畫後有進一步細節。

民進黨新北市議員黃淑君指出，泰板輕軌重點在於串連板南線與萬大中和線，不過目前規畫站體與板南線亞東醫院有200公尺距離，她舉目前板南線新埔站與環狀線新埔民生站民眾轉乘意願低為例，能否帶來運量仍要觀察；且該整開區周邊有數位醫療園區、亞東醫院與土城醫院，如何串聯產業與生活配套，並打造全齡住宅，才能符合實際需求。