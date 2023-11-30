蔣萬安一上任北市就奪幸福城市冠軍 關鍵指數曝光

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」今天揭曉，台北市勇奪幸福城市冠軍，名次從去年的第五名進步至第一名。台北市長蔣萬安表示，台北市不僅是政治、經濟的首善之都，更要打造成每個人都能憑藉能力實現夢想的希望首都。接下來他也會和團隊做得更多、更好，讓台北更多元、包容、友善，讓生活在台北每個市民朋友能感到滿滿幸福，邁向「永續共融、希望首都」。

今年的縣市幸福指數大調查，台北市在各項數據遙遙領先所有縣市，包括所得與財富、平均餘命、大專以上學歷人口比率、電腦及其他設施比率等均是全台第一，民眾各項滿意度都明顯提高，成為今年奪下幸福縣市第一名的關鍵。

蔣萬安表示，很榮幸台北市獲得今年縣市幸福指數第一名，這是台北市民、所有團隊共同努力成果，接下來，北市府也會繼續打拚，讓台北成為更幸福、更宜居城市。

蔣萬安也提到，他上任後推動各項施政，包括支持創新、創業是市府重要政策，提出倡加速、培新秀、納國際、促採購等多項新創政策，秉持開源共好精神，努力要將台北打造成創業者友善城市、人工智慧驅動城市，支持國內外新創在台北成長與發展。

另外，蔣也提到，台北市要將「以人為本」作為打造宜居城市的核心，人本交通也是他上任之後非常重視的一環，市府以通暢行人環境、確保路口行人安全、提倡大車轉彎安全、及落實人本理念的道路設計等四大主軸，推動五年期計畫，將以往「以車為本」觀念逐漸轉變成「以人為本」，打造台北優質的步行環境，保障每個市民生命安全，

蔣萬安說，台北市作為幸福城市不是只看這單一期評比，也會積極強化區域治理，基北北桃四縣市在空間結構與功能布局有更深入合作，以達成永續的城市發展，例如1200基北北桃都會通月票，就是第一項指標性的成功，透過首都圈共同努力，在2050達到100%淨零碳排目標。

另外，因應少子、高齡化，蔣萬安說，北市府積極照顧育幼生養及長輩需求，友善育兒方面，支持年輕爸媽安心成家生養，首先推出生育獎勵加倍，不僅推出第一胎補助金額最高生育獎勵金四萬元，還有補助效期最長的「好孕專車」服務，減輕準媽媽及新手媽媽交通負擔。

並且加碼托育補助、提升私幼補助、及調整公托機構的薪資等，全力將台北打造成友善育兒幸福城。長輩需求方面，以顧老、敬老、挺老、安老為施政方向，包括恢復發放重陽敬老金、擴大敬老卡使用範圍、提供長輩居家簡易修繕補助、24小時緊急救援鈴等，積極推動樂齡學習據點、與社大合作「樂齡市民進修券」，使生活在台北的長輩都能擁有樂齡人生。