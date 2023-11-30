快訊

00919配息出爐！配發0.55元 略優於市場預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路準備動工卻還未見指引 新北工務局曝時間點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影

連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，不少民眾關心最新進度，尤其即將動工卻還沒看到交維計畫及相關配套。新北工務局強調，表定明年元旦開工，目前已經開始前置作業，會先從外側開始，不會影響交通；北捷公司也說，會配合工程及實際情況縮短捷運班距。

民眾目擊，捷運淡水站、紅樹林站及竹圍站等公眾場合已經出現市府廣告「即將開工」字樣，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所，看起來距離開工時間應該已經不遠。支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，現在就已經很塞車，擔心開工後會更塞，因此希望能提早知道交維計畫，也希望捷運能先縮短班距。

新北工務局長祝惠美說明，所有前置作業都已經準備好，契約訂在明年元月一日開工，就是起算工期；相關交通維持計畫也都通過，會先從較不影響交通的區塊開始動工，過年前也會舉辦開工典禮。

新工處長王益翔指出，合約上是明年元旦，但其實早就開始準備，工務所現在完工，12月底就會有工務局、工程師、監造等人員進駐，預計先從紅樹林捷運站外側那邊先做，圍籬及施工便橋都在做，一切都在規畫進度上，目前對交通還不會有衝擊。

王益翔提到，在登輝大道口及基督書院一帶是會先管線檢測，之後才會有結構作業，且以夜間施工為原則，盡量不影響交通，交維計畫、公共運輸等也都有配套，會將衝擊降到最小；開工後會依照期程加開公車班次。

台北捷運公司也說，會依照工程期程配合新北工務局，同時考量周邊交通及人潮情況，看是否將淡水站平日上午尖峰的發車班距，從平均6分鐘縮短為5分30秒。

新北市議員鄭宇恩認為，各占用一車道真的會是交通黑暗期，這是現在民眾所擔心的，交維計畫仍有需要精進的地方，比如規畫基督書院一帶車道只留外側，但外側是要上關渡大橋，屆時恐出現混亂；捷運也應提早縮短班距，讓民眾適應。

新北市議員陳偉杰表示，所有淡水居民都很開心聽到好消息，也很關心進度，大家確實擔心屆時交通問題，所以大眾運輸方案一定要先出來，且台北市方面對道路交通與大眾運輸有不同意見，新北市政府要去加強溝通及協調。

連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所。記者李成蔭／攝影
民眾目擊，捷運紅樹林站等公眾場合已經出現市府廣告「即將開工」字樣。記者李成蔭／攝影
民眾目擊，捷運紅樹林站等公眾場合已經出現市府廣告「即將開工」字樣。記者李成蔭／攝影

淡水 捷運 塞車

延伸閱讀

搭捷運體驗人生況味 新北環狀線推互動式漫畫主題列車

獨／傳民進黨內部民調估新北立委砍半 派系人士：只剩4席

新北身障17萬全國最多 肌萎生張孜維地板滾球為國爭光

貢寮鮑產季到 新北推輕旅地圖限量貢寮鮑福袋

相關新聞

1999淪惡意檢舉人發聲筒？應曉薇：市府被搞得天翻地覆

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，市議員應曉薇指出，台北1999市民熱線現在成很多人檢舉、報復的工具，依規定需要「實名制」...

電動滑板車違規趴趴走 分局月取締卻僅1.7件？蔣萬安下令了

台北街頭隨處可見電動滑板車趴趴走，但依現行交通法規，電動滑板車不得行駛道路、公園等，但卻有許多品牌廣告打出電動滑板車是塞...

淡北道路準備動工卻還未見指引 新北工務局曝時間點

連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，不少民眾關心最新進度，尤其即將動工卻還沒看...

搭捷運體驗人生況味 新北環狀線推互動式漫畫主題列車

「出站看到失意的他，意外開啟扭轉人生的對話」這是出現在新北環狀線列車窗戶的文字，讓乘客看了會心一笑。

新北身障17萬全國最多 肌萎生張孜維地板滾球為國爭光

新北市身心障礙者有17萬多人，為全國最多，新北市副市長劉和然今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優專業及服務有功人員，共30...

大稻埕歷史建築安西街店屋 今都審過關促修復成兩用途

北市大稻埕歷史風貌特定專用區的安西街1巷11號店屋，去年登錄為歷史建築，屋主未來有意作為住宅與商業用途，台北市都市設計審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。