淡北道路準備動工卻還未見指引 新北工務局曝時間點
連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，不少民眾關心最新進度，尤其即將動工卻還沒看到交維計畫及相關配套。新北工務局強調，表定明年元旦開工，目前已經開始前置作業，會先從外側開始，不會影響交通；北捷公司也說，會配合工程及實際情況縮短捷運班距。
民眾目擊，捷運淡水站、紅樹林站及竹圍站等公眾場合已經出現市府廣告「即將開工」字樣，淡水紅樹林地區廣場用地已經建起工務所，看起來距離開工時間應該已經不遠。支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，現在就已經很塞車，擔心開工後會更塞，因此希望能提早知道交維計畫，也希望捷運能先縮短班距。
新北工務局長祝惠美說明，所有前置作業都已經準備好，契約訂在明年元月一日開工，就是起算工期；相關交通維持計畫也都通過，會先從較不影響交通的區塊開始動工，過年前也會舉辦開工典禮。
新工處長王益翔指出，合約上是明年元旦，但其實早就開始準備，工務所現在完工，12月底就會有工務局、工程師、監造等人員進駐，預計先從紅樹林捷運站外側那邊先做，圍籬及施工便橋都在做，一切都在規畫進度上，目前對交通還不會有衝擊。
王益翔提到，在登輝大道口及基督書院一帶是會先管線檢測，之後才會有結構作業，且以夜間施工為原則，盡量不影響交通，交維計畫、公共運輸等也都有配套，會將衝擊降到最小；開工後會依照期程加開公車班次。
台北捷運公司也說，會依照工程期程配合新北工務局，同時考量周邊交通及人潮情況，看是否將淡水站平日上午尖峰的發車班距，從平均6分鐘縮短為5分30秒。
新北市議員鄭宇恩認為，各占用一車道真的會是交通黑暗期，這是現在民眾所擔心的，交維計畫仍有需要精進的地方，比如規畫基督書院一帶車道只留外側，但外側是要上關渡大橋，屆時恐出現混亂；捷運也應提早縮短班距，讓民眾適應。
新北市議員陳偉杰表示，所有淡水居民都很開心聽到好消息，也很關心進度，大家確實擔心屆時交通問題，所以大眾運輸方案一定要先出來，且台北市方面對道路交通與大眾運輸有不同意見，新北市政府要去加強溝通及協調。
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