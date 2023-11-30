大稻埕歷史建築安西街店屋 今都審過關促修復成兩用途

北市大稻埕歷史風貌特定專用區的安西街1巷11號店屋，去年登錄為歷史建築，屋主未來有意作為住宅與商業用途，台北市都市設計審議委員會今審議該案維護事業計畫，同意拱窗與扶手等處仿作但須依原貌、樓梯可新作、結構補強不影響室內隔間，全案修正後通過。

安西街1巷11號店屋基地面積59平方公尺，兩層式建物是一坎一進一過水格局，建築立面裝飾有「萬通」店號及騎樓開口落柱，現況保存磚構造、門窗、等原有建築構造，面臨歸綏公園，安西街沿街建物所形塑區域歷史建築特色，北市府去年7月指定為歷史建築，今年6月審查修復及再利用計畫通過在案。

該案位處大稻埕歷史風貌特定專用區細部計畫案畫定地區，依規提送都審。今天審議，申設單位說明杉木樓梯太陡需放緩，有助於行動不便者行走及二樓空間使用，將檢討、盡量爭取高度；另希望結構補強是可逆性，共同壁是店屋特色，經與技師討論不建議將鋼柱嵌入，而一樓鋼柱座落在地梁上，降低破壞建物的影響。

主席劉美秀說，樓梯重做是趨勢，樓梯長度加長，相對空間也要調整。後院露台欄杆以傳統店屋的亞字砌磚扶手樣式仿舊新作，委員認為高度不足會有安全疑慮，建議加設金屬欄杆補足，申設單位回應目前傾向以紅龍警示欄杆高度。另名委員提醒，歷史建築仍要尊重其歷史，該處空間小得不得了，處理上須更細緻，包含未來架設廣告招牌。

劉美秀裁示，仿洋樓式建築拱窗、亞字砌磚扶手、太子樓等處，同意仿作但須按照原貌；樓梯可按照實際需求新作，但應考量相對空間使用；結構補強盡量減量，降低對歷史建築室內風貌影響，並依未來使用審慎位置和形式；壁面嘜頭及彩繪再補充說明；一樓及屋頂水箱加強美化不突兀；修復經費按照審查意見；全案修正後通過。