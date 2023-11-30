台北大巨蛋亞錦賽門票今再「秒殺」警察局共逮53名黃牛

2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日至12月10日間開打，今天再釋出1千張，結果又秒殺。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時，議員應曉薇說，她也去搶票，結果秒殺，1張票都沒有，是在玩弄球迷嗎？台北大巨蛋已淪為替黃牛圖利、在台北市發財，該怎麼解決？蔣萬安說，絕對不容許黃牛行為，一定嚴查嚴辦，已經抓了52件、53人。

市警局指出，亞洲棒球錦標賽黃牛開價每張門票最低1000元至最高4600元，賺取不當差價牟利，涉案者訊後依違反社會秩序維護法第64條第 2 款移送簡易庭裁定，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風。

蔣萬安答詢指出，絕對不容許黃牛行為，一定嚴查嚴辦，大巨蛋正式舉辦棒球賽事，大家都期待拿到票，不只大巨蛋的棒球賽，熱門演唱會、大型活動都會吸引民眾來，不肖的黃牛業者，中央已修法，文化展演有文創法，運動賽事有 運動發展條例，準備送立法院，中央修法過後，嚴重會有刑責，希望會有嚇阻效果，希望中央可以修法通過。