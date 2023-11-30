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板新北倉清水池增量 三鶯共享翡翠水

聯合報／ 記者李定宇江婉儀／新北報導
台水公司昨在三峽舉辦板新新建2.4萬立方公尺北倉清水池啟用，包括蔡英文總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人到場見證。記者李定宇／攝影
台水公司昨在三峽舉辦板新新建2.4萬立方公尺北倉清水池啟用，包括蔡英文總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人到場見證。記者李定宇／攝影

台灣自來水公司昨啟用板新給水廠2.4萬立方公尺北倉清水池，容量從5.5萬增7.9萬立方公尺，新北共飲翡翠水庫用水更進一步，一改早年三峽、鶯歌由石門水庫供水，旱季可能缺水、限水窘境，也讓三鶯地區享用更穩定優質翡翠水。

北倉清水池由蔡英文總統、行政院長陳建仁和台水董事長李嘉榮等人主持啟用，可讓三鶯民眾擁有更高的貯水量，在旱季時減少缺水限水問題。

新北市水利局表示，目前飲用翡翠水庫水源的行政區包含新店、中和、永和、三重、板橋、土城、新莊、蘆洲、八里、五股、泰山、樹林、鶯歌、三峽、淡水、深坑、石碇、坪林、烏來和部分汐止地區等19區，共210萬戶受惠。飲用石門水庫水源的行政區是林口、 泰山3里、五股2里；汐止部分地區使用新山水庫的水。

水利局表示，目前供水仍配合中央新店溪水源及大漢溪（含三峽河）水源聯合調度運用，會建請中央加強水源調度，確保供水穩定。

台水董事長李嘉榮表示，板新2.4萬立方公尺北倉清水池涵蓋在台水北部供水改善計畫中，計畫包括前瞻基礎建設，於浮洲加壓站及板新給水場間，建10.3公里備援供水幹管工程，由中央斥資20.43億，目前已完成管一、管二段，先行與加壓站、既有管路銜接加入營運。

立委吳琪銘說，北倉清水池完工後得以儲存更多用水，供應枯水期、颱風期時緊急用水所需，配合已完工的「浮洲加壓站至板新場管線工程」管一、管二工程，每天增加3萬噸翡翠水庫用水量。

三峽區安坑里長李秋維說，里內約1400名住民，大部分使用簡易自來水，很難和其他市民共飲翡翠水，希望台水幫忙山區民眾裝自來水管線，提升用水品質。鳶山里長周文美說，里內1萬多人，高山區住戶也期盼自來水接管，讓翡翠水更普及。

翡翠水庫 石門水庫

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