快訊

柯文哲點名「季將軍」開價2億美金喬副手 季麟連發聲了

每年收掉逾6百家！ 未來15年內恐找嘸中藥行

36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵「身不由己文」被翻出惹哭大批網友

汐止運動場跑道補丁不治本 地方盼全面翻修

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘汐止綜合運動場，希望跑道能全面更新。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘汐止綜合運動場，希望跑道能全面更新。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的綜合運動場，使用率真的很高，只是跑道大翻修後又用了7年，這段期間，經常都有跑道破損的情況，公所也幾乎每年都編經費整修，只是壞了補丁，根本撐不了多久，民眾就抱怨，運動不安全，所以，今(29)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望跑道能全面更新。

新北市議員白珮茹表示，汐止綜合運動場市民使用率非常的高，每天的早上黃昏都會有很多人來散步跑步，平時汐止國中、秀峰高中也會帶學生來運動場上體育課，但是這幾年民眾的陳情案件越來越多，主要是跑道經常破損，破損原因是跑道己經7年了，汐止又多雨，尤其是轉彎處破損非常嚴重，希望新北市政府能夠重視，包括教育局、體育處都能儘早爭取相關的預算，讓跑道能夠重新翻修。

白珮茹指出，因為這幾年公所都只能零星的修繕，一年大概5、60萬，貼貼補補，看的到跑道有好幾種不同顏色，就知道是經常性的修補，那運動場的資本門大概是7年才能翻修，那折舊時間也到了，在這麼高的使用率下，能夠做整體改善，這個運動場跑道底下AC路面都算良好，可是上面的鋪面因為太陽曬又多雨，塑料就會硬化，修補的黏合性也不會那麼好，如果在高速跑者高速跑步下，有相對的危險性。

白珮茹說，有初步查詢，大概105年時有進行全面整修，當時大概1150萬，中央地方大約各出一半的錢，以目前物調來講，大概要1600多萬，可能還要更多，因為物價波動非常大，但基於安全性與美觀，也希望相關單位儘早因應，爭取經費將跑道全面更新。

汐止區公所主秘陳堅榮指出，公所在每年大概都有編60-100萬在維護運動場跑道設施，而今天的會勘，針對跑道整修，會儘速提出相關計劃，向中央爭取預算補助，進行改善。

運動 汐止

延伸閱讀

清除廢棄車重鋪道路 汐止山光路涵洞變乾潔平整

轉彎車阻直行車流 汐止新台五路要減少左轉道

汐止火車噪音好擾民 研擬全線設置隔音牆改善

終於動工 汐止湖興市民活動中心明年底完工

相關新聞

新北地政推「都更預審3.0」預防疏漏 都更期程可少半年

北部人口密集且老舊房屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都...

汐止包種茶比賽找出好味道 農友郭文欽獲特等獎

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(29)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽的茶總共有50多個點，評審從茶的色、香、味找出最好的冬茶，今年因為氣候平順，雖然產量不多，不過，評審人員說，品質很好，冬茶味道比往年都還要鮮明，經過評選是由農友郭文欽獲得特等獎。

淡水肝腎健康幸福人生 扶輪社篩檢千人參與

國際扶輪3522地區，為了協助推動疾病預防及治療，秉持著早期篩檢、早期治療的理念，淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，藉由抽血驗尿篩檢活動與衛教講座宣導，喚起民眾關注肝腎臟健康，達到預防疾病發生，降低洗腎風險，減低健保支出。

淡水油車里共餐獲捐加菜金 推廣居家智慧顧長輩

在現代高齡化的社會當中，照顧銀髮長輩成為許多家庭與政府的重要任務，新北市淡水區油車里銀髮共餐活動舉辦超過十年，每個星期二里長都相當用心準備料理，為此紅樹林有線電視更長期為油車里共餐捐助加菜金，在年終之際也不例外，捐助三萬元加菜金，來為油車的長者加菜。

汐止運動場跑道補丁不治本 地方盼全面翻修

汐止的綜合運動場，使用率真的很高，只是跑道大翻修後又用了7年，這段期間，經常都有跑道破損的情況，公所也幾乎每年都編經費整修，只是壞了補丁，根本撐不了多久，民眾就抱怨，運動不安全，所以，今(29)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望跑道能全面更新。

低碳綠食新選擇 雙溪土地公蛋糕、山藥塔吸睛

地方創生團隊「注腳雙溪」挖掘在地小農、青創，合作開發土地公低碳綠食伴手禮，土地公蛋糕和山藥蛋塔，向淡蘭百年土地公祈福致敬，也以雙溪秋天的風土文化氣味，融入「淡蘭飯包」，帶您尋訪雙溪的綠領達人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。