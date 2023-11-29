汐止運動場跑道補丁不治本 地方盼全面翻修

汐止的綜合運動場，使用率真的很高，只是跑道大翻修後又用了7年，這段期間，經常都有跑道破損的情況，公所也幾乎每年都編經費整修，只是壞了補丁，根本撐不了多久，民眾就抱怨，運動不安全，所以，今(29)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望跑道能全面更新。

新北市議員白珮茹表示，汐止綜合運動場市民使用率非常的高，每天的早上黃昏都會有很多人來散步跑步，平時汐止國中、秀峰高中也會帶學生來運動場上體育課，但是這幾年民眾的陳情案件越來越多，主要是跑道經常破損，破損原因是跑道己經7年了，汐止又多雨，尤其是轉彎處破損非常嚴重，希望新北市政府能夠重視，包括教育局、體育處都能儘早爭取相關的預算，讓跑道能夠重新翻修。

白珮茹指出，因為這幾年公所都只能零星的修繕，一年大概5、60萬，貼貼補補，看的到跑道有好幾種不同顏色，就知道是經常性的修補，那運動場的資本門大概是7年才能翻修，那折舊時間也到了，在這麼高的使用率下，能夠做整體改善，這個運動場跑道底下AC路面都算良好，可是上面的鋪面因為太陽曬又多雨，塑料就會硬化，修補的黏合性也不會那麼好，如果在高速跑者高速跑步下，有相對的危險性。

白珮茹說，有初步查詢，大概105年時有進行全面整修，當時大概1150萬，中央地方大約各出一半的錢，以目前物調來講，大概要1600多萬，可能還要更多，因為物價波動非常大，但基於安全性與美觀，也希望相關單位儘早因應，爭取經費將跑道全面更新。

汐止區公所主秘陳堅榮指出，公所在每年大概都有編60-100萬在維護運動場跑道設施，而今天的會勘，針對跑道整修，會儘速提出相關計劃，向中央爭取預算補助，進行改善。