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傳將升為醫學中心 台北慈濟醫院：靜待衛福部公告

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位處新北市新店區的台北慈濟醫院，傳出很可能升為醫學中心，引發討論。記者翁至成／翻攝
位處新北市新店區的台北慈濟醫院，傳出很可能升為醫學中心，引發討論。記者翁至成／翻攝

醫學界盛傳，國內將出現史上第一次醫院評鑑排名變動，其中位於新北的台北慈濟醫院很可能升為醫學中心，位於台北的萬芳醫院則可能被擠下，引發各界關注。北慈回應，目前尚未接獲衛福部公文，因此無法回應，會靜待衛福部公告。

我國於1988年全面執行醫院評鑑，迄今30多年，一向只升不降，但今年可能出現史上首次現有醫學中心中箭落馬。醫界近日盛傳台北慈濟醫院（準醫學中心）將擠下萬芳醫院，晉升醫學中心。台北慈濟院長趙有誠受訪時間接證實這項傳聞，他說，「日前聽到訊息時，心裡非常激動，直到這兩天，才能比較平復地說話」。

台北慈濟醫院回應，感恩媒體的關心，關於聯合報今日「北慈晉升醫中」的報導，由於醫院尚未接獲衛福部公告的公文，因此無法回應，一切靜待衛福部的公告，感恩大家。

醫學 衛福部 慈濟

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