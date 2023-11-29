張智倫稱沒有資產不配為中和人 吳崢傻眼：終於說真心話

新北市中和區立委選情白熱化，民進黨立委參選人吳崢及國民黨立委參選人張智倫今天在地方行程碰面，張智倫主動邀請吳崢針對其家族爭議當面討論。張智倫質疑吳崢散布不實文宣，吳崢表示，文宣內容皆為政府公開資料，何來不實之有。張智倫反質問吳崢在中和沒有資產，不是中和人，令吳崢傻眼。

吳崢表示，張智倫長期以來，在地方活動自我介紹時，皆稱自己爸爸是前立委張慶忠、媽媽是議員陳錦錠，甚至在本次競選文宣更印上「智倫當選，全家服務」。卻不准社會檢視其家族的爭議，雙重標準令人不解。

吳崢表示，包含張智倫家族財產是公職人員財產申報公開資料、張智倫家族公司汙染裁罰紀錄資料，是來自透明足跡網站；陳錦錠樁腳涉賄選遭判刑三年半，資訊來自司法院判決書查詢。一切質疑皆有憑有據。

吳崢說，今日張智倫不斷質問他是否為中和人，連自己報出家中地址，張智倫仍不斷跳針。最後張智倫表示，吳崢在中和沒有任何資產，因此不是中和人。

吳崢表示，在不斷跳針後，百億身家、超過三百筆土地的張智倫，終於說出真心話，認為沒有任何資產的民眾，不配作為中和人。

張智倫對此說明，他是質疑吳崢空降到中和，沒有在中和置產，對中和也不熟悉，選舉結束後就會離開中和，所以才會說吳崢沒有在中和置產，他不是中和人。