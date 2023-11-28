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皇昌營造標得捷運北環段CF690C區段標 最快明年2月動工

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北環段CF690C區段標工程全長約2.7公里，其中包括在社正公園設置地下車站（Y24站），還要穿越淡水河、基隆河，工程難度高。圖／北市捷運局提供
北環段CF690C區段標工程全長約2.7公里，其中包括在社正公園設置地下車站（Y24站），還要穿越淡水河、基隆河，工程難度高。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線北環段「台北市轄區標案」再傳好消息，北市捷運局今表示，CF690C區段標歷經5次流標後，於第6次招標成功，11月27日評選投標廠商，由皇昌營造股份有限公司符合最有利標資格，依採購法完成決標程序後，最快將於2024年2月開工。

北市捷運局第一區工程處說明，北環段CF690C區段標總預算為102億，是捷運北環段進入台北市轄區的第一標，歷經5次公告招標流標，終於在第6次公告招標順利完成評選，希望在國內疫情日漸緩和之際，產生正面及鼓勵之效果，提升優良廠商參與捷運工程建設的意願，針對後續標案能踴躍投標，讓工程得以陸續開展。

一工處表示，北環段CF690C區段標工程全長約2.7公里，由新北市三重區五華國小，沿著重陽橋經百齡橋，以潛盾隧道方式穿越淡水河基隆河下方，至台北市士林區陽明高中附近士商路止，其中包括在社正公園設置地下車站（Y24站），並設計兩座位於堤防邊的逃生豎井及士林中正路的一處袋式儲車軌，主要工作項目包括土木、建築、水電及環控工程。

環狀線北環段全線起自新莊五工路新北產業園區站，路線經新北市蘆洲區及三重區，穿越淡水河及基隆河，沿士林區社子中正路、至善路1、2段，穿越文間山後止於中山區大直敬業三路，與營運中之文湖線劍南路站交會，路線全長約8.39公里，共分成6個區段標。

捷運環狀線 淡水河 基隆 新北

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