國內外127藝術家曾進駐 新北國際藝術村10周年辦聯展

新北市立淡水古蹟博物館成立新北市國際藝術村10周年，現正駐村中的8組駐村藝術家，展出紙刺繡、巨雕塑、生態畫及其他複合媒材的全新創作。新北文化局副局長于玟表示，自2013年開始淡水古蹟博物館推出藝術家進駐計畫，藝術家來自世界各國，至今127位藝術家進駐，今年恰逢10周年，再度推出聯展。

新北市立淡水古蹟博物館指出，即日起至明年2月29日，滬水一方藝文空間展出「藝‧光陰」新北市國際藝術村10周年聯展，由簡俊成、佘心婷、李芊慧、劉時棟、林晏竹、林晏印、程許忠、陳琇萍及張雅萍等8組駐村藝術家共同參展，作品型態橫跨刺繡、複合媒材、裝置藝術、攝影、雕塑、採集及皮革等領域。

其中，陳琇萍今年挑戰高難度創作，首次發表「紙刺繡」，也透過編繡技法串聯5件畫作，形成一幅綿延一整面牆的裝置藝術。簡俊成「夢想的深度」以翅膀跟蝸牛結合的意象，呼應現代的快節奏生活，提醒要慢下來，欣賞生活中的美好時刻，隨意享受旅途上的邂逅。

劉時棟的作品以採集、再製的風格聞名，曾獲全球各大美術機構收藏，這次利用淡水公司田溪出海口撿拾的殘片，以沙畫與拼貼技法完成創作。程許忠是位千卷底片攝手，多年來堅持只用傳統相機拍攝淡水的人文紀實影像，並親手沖洗黑白照片。